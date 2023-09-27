أكتوبر.. شهر حافل بالرياضة في دبي     

المصدر: دبي - وام

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أعلن «جدول فعاليات دبي» - المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة - عن مجموعة مميزة من الفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الثقافية والرياضية التي ستقام في مختلف أنحاء مدينة دبي خلال أكتوبر المقبل.

وتتنوع الفعاليات التي تشهدها إمارة دبي في أكتوبر بين الرياضية مثل «تحدي دبي للياقة» والثقافية الجذابة مثل معرض «فستيفال إكس» والعروض الموسيقية اللافتة.

ويعود «ترايثلون دبي للسيدات»، أول مسابقة من نوعها مخصصة للسيدات فقط في منطقة الشرق الأوسط، في نسخته السادسة التي تترقبها عاشقات الرياضة، إذ يتيح لهن فرصة استكشاف أشهر الوجهات في دبي والسباحة في مياه الخليج العربي ثم الجري على طول «قناة دبي المائية» وركوب الدراجات الهوائية في «جميرا بيتش ريزيدنس» يوم 22 أكتوبر.

وتنطلق النسخة الجديدة من «تحدي دبي للياقة»، الحدث السنوي الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبل وهو دعوة مفتوحة للجميع للالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً.

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