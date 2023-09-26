عبدالله العرياني: "البارالمبية الآسيوية" محطة مهمة في الاستعداد لمونديال الرماية

المصدر: وام

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يشارك منتخب الإمارات للرماية البارالمبية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقررة بالصين من 22 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وأكد البطل الإماراتي والمدرب عبدالله سلطان العرياني، أهمية هذه المشاركة، ضمن آخر محطات الاستعداد لبطولة العالم للرماية المقررة بالعين في ديسمبر المقبل.

وأوضح: "المحطات التي تسبق الألعاب الأولمبية تتسم دائما بالقوة والتنافسية العالية، وفرسان الإمارات يستعدون لهذا التحدي الكبير من خلال العديد من البرامج التدريبية، ويسبق البطولة تواجدهم في معسكر إعدادي يمثل أفضل تحضير واستعداد للدفاع عن طموحاتهم في المنافسة على النتائج المؤهلة إلى الدورة البارالمبية في باريس 2024، وتأكيد التميز الكبير للرماية الإماراتية البارالمبية بمختلف الاستحقاقات الدولية.

وأشار إلى أن بطولة العالم تشهد مستويات متطورة من المشاركين في مختلف المنافسات على مستوى الفردي والفرق، ما يمثل دافعاً قوياً أمام أبطال الإمارات لإظهار أفضل ما يمتلكون من مهارات وتميز، خاصة أن النسخة الماضية من البطولة شهدت مشاركة 296 لاعباً ولاعبة من 54 دولة.

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