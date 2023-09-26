منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي .. ارتفاع عدد الفعاليات على مجمع حمدان الرياضي بنسبة 40 %

المصدر: وام

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أعلن مجلس إدارة "مجمّع حمدان الرياضي"، أن المجمع شهد نمواً كبيراً في استقطاب الفعاليات والبطولات الرياضية منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت الزيادة 40 % في عدد البطولات والمعسكرات والفعاليات التي استضافها المجمّع منذ بداية العام، مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجمع، والذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، برئاسة سعادة أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة المجمع وحضور ناصر أمان آل رحمة نائب الرئيس، والأعضاء بدر أحمد أنوهي، وطارق عبد الرحمن آل صالح، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي وعبد الله شهداد مدير المجمّع.

وناقش مجلس الإدارة خطة العمل للفترة المقبلة وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع، كما استعرض النمو الكبير في استقطاب الفعاليات والبطولات الرياضية منذ بداية 2023، حيث وصل عدد الفعاليات التي استضافها المجمع إلى 55 فعالية رياضية متنوعة بعدما كان 38 فعالية خلال العام الماضي بزيادة قدرها 40 %.

وتضمنت الفعاليات تنظيم بطولات في 17 رياضة أولمبية وغير أولمبية إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة.

واستعرض مجلس الإدارة قائمة معسكرات الأندية والمعسكرات الدولية التي استضافها المجمع والأبطال الأولمبيين وأبطال العالم، الذين اختاروا مجمّع حمدان ليكون مقرًا لتدريباتهم استعدادًا لأولمبياد باريس 2024 والبطولات المقبلة، ووصل عددها إلى أكثر من 20 معسكرًا دوليًا.

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