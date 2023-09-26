إطلاق «تحدي باها» للسيارات والدراجات النارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مجلس أبوظبي الرياضي النسخة الأولى من «تحدي باها أبوظبي 2023 - 2024»، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بهدف إتاحة الفرصة لمحبي وعشاق رياضة المحركات بالمنافسة ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، وضمن خطط ومساعي المجلس لتطوير قدرات ومهارات الرياضيين في مختلف أنواع الرياضات.

ويقام التحدي المجتمعي تحت مظلة «أبوظبي 360»، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وعلى 4 مراحل، الأولى والثانية قبل نهاية العام 2023، والثالثة والرابعة أوائل 2024 وقبل الموعد المرتقب لرالي أبوظبي الصحراوي.

وتنطلق المرحلة الأولى من «تحدي باها أبوظبي» 14 أكتوبر في منطقة تلال سويحان، لمسافة تتراوح ما بين 100 – 120 كم، لفئتي السيارات والدراجات النارية.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أهمية ترجمة رؤية وأفكار المجلس إلى واقع ملموس، من خلال الإعلان عن بطولة مجتمعية جديدة، تتيح الفرصة لمحبي وعشاق رياضة المحركات والسرعة، المنافسة ضمن أجواء آمنة، باتباع أعلى معايير السلامة، وقال: سعداء بالإعلان عن فتح باب المشاركة في سلسلة «تحدي باها أبوظبي» للموسم 2023 – 2024 لنعكس مدى اهتمامنا في تطوير قدرات ومهارات السائقين المحليين، وصقلها استعداداً للمشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى سواء داخل الإمارات أو خارجها.

تعاون

وقال خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: يسعدنا التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في مشروع مجتمعي جديد، سيكون له أكبر الأثر في تطوير قدرات السائقين المحليين، وصقل مهاراتهم، للوصول إلى المشاركات الإقليمية والدولية والعالمية.

ويوفر المجلس فرصة التسجيل للمشاركين برسوم مخفضة، ومخيماً للمشاركين، وأماكن مخصصة للمتابعة الجماهيرية لجميع أفراد العائلة، وسيتم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في «تحدي باها أبوظبي» في فئتي السيارات والدراجات النارية بالكؤوس والميداليات، بالإضافة إلى جوائز مالية، كما يحصل أفضل اثنين من مواطني الدولة في فئتي السيارات والدراجات النارية على الدعم للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي في فبراير 2024.

ويوفر التحدي فرصة التسجيل لجميع الفئات العمرية، ففي فئة السيارات يشارك من هم فوق 18 عاماً في فئات T1 + T2 + T3 + T4 إضافة لفئتي SXS Turbo + SXS Non Turbo، وفي فئة الدراجات النارية فئة 450 سي سي، ستتمكن النساء فوق 16 سنة من المشاركة، إضافة إلى فئة الناشئين 16 – 18 عاماً، وفئتي الأساتذة والماراثون 18 – 49 عاماً، والمخضرمون فوق 50 عاماً، وفئة الأكثر من 450 سي سي.

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