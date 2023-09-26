«الإمارات للدراجات» بطلاً في لوكسمبورغ

المصدر: (لوكسمبورغ - وام)

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أحرز فريق الإمارات للدراجات الهوائية، وسائقه المميز مارك هيرشي، اللقب العام في طواف لوكسمبورغ، كما حصل الفريق على جائزة الفرق مختتماً أسبوعاً ناجحاً.

وقال هيرشي: كانت المرحلة مرهقة، قمنا بانطلاقة مبكرة، وسط كثير من التحديات. حافظنا على تقدمنا، وأنا سعيد، كما قام الفريق بعمل استثنائي، كان سباقاً مميزاً وسيطر جان كريستيان وفيليكس جروسشارتنر على وتيرة السباق في لوكسمبورج بالكيلومترات الأخيرة،. وحصل هيرشي على المركز الأول بفارق5 ثوانٍ عن أقرب منافسيه بن هيلي من «إيدوكشن فيرست إيزيبوست».

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