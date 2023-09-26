الروسي يشارك في إدارة تصفيات الطائرة المؤهلة للأولمبياد

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يغادر اليوم حامد الروسي، الحكم العالمي للكرة الطائرة، إلى مدينة شيان الصينية، للمشاركة في إدارة تصفيات المجموعة الثالثة النهائية المؤهلة لمسابقة اللعبة بأولمبياد باريس، وتقام التصفيات من 30 الجاري، وحتى 8 أكتوبر المقبل، وتضم منتخبات الصين، الأرجنتين، بولندا، هولندا، بلجيكا، بلغاريا، كندا والمكسيك.

وأعرب الروسي، عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي للعبة بعد مشاركته في إدارة دوري الأمم 2023، وتسجيله للرقم القياسي العالمي لعدد نقاط الأشواط، خلال مباراة الأرجنتين وأمريكا، والتي انتهت 43 - 41.

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