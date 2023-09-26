سلطان النعيمي يفتتح مشوار الملاكمة بـ «القاضية» في «آسياد19»

المصدر: هانغتشو(الصين) - البيان

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تمكن سلطان النعيمي ملاكم منتخبنا الوطني من التأهل إلى دور الـ16 بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تقام في هانغتشو بالصين، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 481 مسابقة وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية عقب تغلبه على نظيره هيوانغيتسو من لاوس بالضربة القاضية في مسابقة وزن 52 كغم بمباراة قدم فيها الملاكم أداء مميزاً وسط تشجيع كبير من الوفد الإماراتي، فيما لم يحالف التوفيق الملاكم حسين الشمار في مباراته ضد نظيره الأردني زياد ايشاش ضمن منافسات وزن 70 كغم ليخرج من منافسات دور الـ32.

استمرار

وضمن المنافسات ذاتها، يواصل منتخبنا الوطني للملاكمة مشواره بالدورة بمباراتين عن طريق نواف الزحمي وزن 57 كغم حين يلاقي نظيره الباكستاني محمد قاسم بدور الـ32، ويواجه محمد الحفيتي نظيره محمد ابروريدينوف من طاجيكستان بدور الـ16 بمسابقة وزن فوق الـ90 كغم.

على جانب آخر، يفتتح منتخبنا الوطني لكرة السلة اليوم مشواره في المنافسات، حيث يلاقي نظيره الإيراني في بداية مباريات المجموعة الأولى بالمسابقة التي تضم 3 مجموعات أخرى، إذ يبلغ إجمالي الفرق المشاركة 12 منتخباً، وتضم مجموعة منتخبنا كذلك منتخبات السعودية وكازاخستان حيث تقام المنافسات على مجمع هانغتشو الرياضي، تضم قائمة منتخبنا 12 لاعباً هم: عمر العامري، وحامد البريكي، وخالد عبدالله، وجاسم المازمي، ومحمود الصوان، وقيس الشبيبي، وراشد الزعابي، وعبدالعزيز أحمد، وفيصل محمد، راشد النعيمي، وراشد أيمن، وهزاع الشبيبي.

مشاركة

يختتم منتخبنا الوطني الأول للجودو مشاركته اليوم في منافسات الوزن الثقيل للجودو، والتي تشهد مشاركة 3 لاعبين في منافسات وزن تحت 90 كغم التي يشارك فيها لاعبنا جريجوري أرام الذي يقابل في الدور الثاني الفائز من مباراة القطري محمد ربيع والفيتنامي لي آنه تاي، فيما يلعب لاعبنا ظافر كوسوفو في منافسات وزن تحت 100 كغم، مع اللاعب الدولي اللبناني ناصيف الياس في دور الـ 32 التمهيدي، ويختتم منتخبنا مشواره في الدورة الآسيوية بلقاء اللاعب عمر معروف مع بطل قرغيزستان زاباروف سيميك في منافسات الوزن الثقيل فوق 100 كغم.

أساطير

كما يواصل منتخبنا الوطني للشطرنج منافسات الفردي عن طريق اللاعبتين روضة السركال ووافية المعمري إذ خاض المنتخب 5 جولات من أصل 9 ويتبقى له 4 جولات حيث تستمر المنافسات حتى يوم غد، في حين، سيخوض منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية منافسات لعبة الأساطير عن طريق كلّ من بطي المنصوي وأحمد السويدي وخليفة الظاهري وحارب المنذري وفارس المزروعي ومحمد المطروشي، إذ يلاقي نظيره المالديفي إلى جانب مواجهة منتخب تايبيه، فيما يلاقي كل من محمد البناء وراشد العوضي منافسة مسابقة «ستريت فايتر» من خلال مواجهة نارزيف عزام من طاجيكستان، والياباني كاوانو ماساكي على الترتيب.

ظهور

وضمن منافسات المبارزة مسابقة فردي الايبيه للرجال، يؤكد خليفة الزرعوني ومحمد المازمي لاعبا منتخبنا الوطني ظهورهما منافسات دورة الألعاب الآسيوية، ويستكمل منتخبنا الوطني للسباحة مسيرته بالدورة الآسيوية من خلال كلّ من مهرة الشحي بسباق 100 متر حرة، ومها الشحي بسباق 400 متر حرة، كما يلاقي حسن المسماري لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو نظيره الياباني سوزوكي سيرجيو ضمن دور الـ32 بمسابقة وزن 63 كغم.

نخبة

على جانب آخر، أكد محمد الناخي إداري منتخبنا الوطني للفروسية استعداد فرسان منتخبي الترويض وقفز الحواجز لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الآسيوية تشهد مشاركة حافلة لنخبة من أقوى الفرسان على مستوى قارة آسيا.

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