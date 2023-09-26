الإعلان عن تفاصيل سباق زايد الخيري بالقاهرة اليوم

المصدر: القاهرة - وام

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن عقد مؤتمر صحافي اليوم للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع شركة كايرو رانرز«بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية،بمشاركة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية، والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، وعارف العواني الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي.

وخلال المؤتمر الصحافي سيتم الإعلان عن مكان إقامة الماراثون، وأقسام سباقاته وأعمار المشاركين، وقيمة الجوائز المقررة للفائزين خلال هذا العام، بالإضافة إلى الإعلان عن الشريك الخيري المقرر تخصيص عوائد الماراثون هذا العام له.

قيمة إنسانية

وأكد الدكتور أشرف صبحي على القيمة الإنسانية التي يرتكز عليها ماراثون زايد الخيري، بجانب دوره في التشجيع والتحفيز على ممارسة الرياضة، وتخصيص عوائده للأعمال الإنسانية الخيرية، مشيراً إلى أن هذه النسخة استثنائية للماراثون هذا العام، وأن مكان تنفيذه سيكون أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة.

وأشار صبحي إلى حرص المصريين والشباب والنشء على المشاركة في فعاليات الماراثون الذي تستضيفه مصر كل عام، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيمه وفق أفضل المستويات بالتعاون مع اللجنة المنظمة للماراثون من الجانب الإماراتي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لماراثون زايد الخيري تأتي ضمن العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات، وحرص قيادتي الدولتين على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، متمنياً أن تحقق تلك النسخة النجاح الذي حققته مثيلاتها في النسخ السابقة.

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