«فيكتوري» جاهز لمواصلة النجاح عبر «سردينيا للفورمولا1»

المصدر: دبي ـ البيان

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يكتمل في مدينة أولبيا الإيطالية اليوم وفد فريق فيكتوري استعداداً للمشاركة في منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني ـ سَردِينيَا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة ـ فورمولا1 ـ التي تنطلق يوم الجمعة وتستمر حتى الأحد بمشاركة 20 زورقاً يتقدمها سفراء رياضة الإمارات فرق أبوظبي وفيكتوري والشارقة.

ويخوض فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التحدي الكبير في البطولة العالمية هذا العام بفريق يضم المتسابقين بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والمتسابق السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، حيث ينافس حالياً وبقوة على صدارة الترتيب العام بعد ثلاث جولات جرت في إندونيسيا والصين وفرنسا.

ويتطلع فريق الفيكتوري في الظهور الرابع هذا الموسم في الجولة الإيطالية المرتقبة إلى مواصلة النجاح في الموسم الحالي من بطولة العالم للزوارق السريعة ـ فورمولا1 ـ والاستمرار بقوة في مشوار الفريق، حيث يقف على مقربة من الصدارة بعد نجاح المتسابق أريك ستارك في مزاحمة الكبار على قمة الترتيب العام واحتلال المركز الثاني حالياً برصيد 28 نقطة وبفارق 15 نقطة عن المتصدر المتسابق السويدي جوناس اندرسون قائد زورق السويد 14.

استعداد

واستعد فريق فيكتوري بقوة للجولة المرتقبة من خلال التجارب التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في دبي بإشراف الجهاز الفني والإداري للفريق وبمشاركة بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 من أجل التعود على كورس، ومسار السباق في سردينيا وزيادة الانسجام والتفاهم مع شريكه راديو مان الفريق الإيطالي فرانكو كارفالهو.

وقال أحمد السميطي مدير إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن تجهيزات فريق فيكتوري اكتملت للمشاركة في الجولة قبل الختامية، مشيداً بعمل الجهاز الفني وجهوده في تجهيز الفريق استعداداً للتحدي المرتقب ومواصلة النتائج الطيبة في هذا المعترك.

وأعرب مدير إدارة الفيكتوري عن أمنياته لثنائي الفريق بالتوفيق والسداد في المشوار المرتقب مؤكداً ثقته الكبيرة في مقدراتهما.

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