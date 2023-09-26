3 لاعبين إلى «مستر أولمبيا» من بوابة «دبي برو»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حجز 3 لاعبين بطاقات تأهلهم إلى بطولة «مستر أولمبيا 2023»، الحدث الأكبر لمحترفي بناء الأجسام في العالم، والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي نهائيات بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام التي نظمها نادي أوكسجين بدعم مجلس دبي الرياضي يومي الجمعة والسبت الماضيين في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 700 رياضي من المحترفين والهواة.

وتابع المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، و اللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وعادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وماهر عبدالكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، كما حضر المنافسات عدد من الشخصيات الرياضية وأعداد كبيرة من الجمهور الذي تابع العروض القوية من المشاركين من الإمارات ومن مختلف دول العالم الذين تجمعوا في دبي للمشاركة في أكبر منافسات تقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

احتراف

وأسفرت منافسات البطولة الرئيسية ضمن فئات الفيزيك وكلاسيك فيزيك والمحترفين عن حجز ثلاثة لاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن عمان ومن نيجيريا، لبطاقات التأهل المباشر إلى بطولة (مستر أولمبيا 2023)، ولحساب البطولة الخليجية حصل ثلاثة لاعبين من الإمارات والعراق والكويت على 3 بطاقات احتراف، وفي البطولة المفتوحة للهواة حصل 6 لاعبين على بطاقات احتراف في فئات الفيزيك، رجال هواة، وكلاسيك فيزيك، ورجال هواة، وكمال الأجسام هواة.

وحضر منافسات البطولة عدد من أبطال العالم يتقدمهم البطل المصري ممدوح السبيعي (بيج رامي) بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021، وبراندون كيري بطل مستر أولمبيا لعام 2019، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا للمحترفين) لعامي 2016 و2017.

وشهدت النسخة الثانية من البطولة إقامة معرض يضم أحدث المعدات والأجهزة الرياضية ومنتجات التغذية الصحية بمشاركة عارضين من داخل وخارج الدولة واستقطب المعرض المئات من الزائرين للاطلاع على أحدث المنتجات المتعلقة بمجال بناء الأجسام وتدريبات اللياقة البدنية.

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