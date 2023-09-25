هيساتسوني يصنع التاريخ في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أصبح ريو هيساتسوني أول لاعب من اليابان يتوج بلقب بطولة كازو فرنسا المفتوحة، ضمن جولة دي بي وورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وحسم هيساتسوني اللقب في المنافسات، بعدما عاد من تأخره بفارق أربع ضربات، ليعتلي الصدارة في نهاية الجولة الرابعة بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، ويكسب اللقب والجائزة المالية، التي تزيد على 553 ألف دولار أمريكي.

وتعتبر بطولة فرنسا المفتوحة من أعرق البطولات العالمية، وهي الأقدم بين الدول الأوروبية خارج بريطانيا، وانطلقت في عام 1906، وهذه النسخة الـ 105، والتي يحتضنها الملعب الوطني في باريس.

الثالث

وبفضل هذا الانتصار، كسب 710 نقاط، جعلته يتقدم 26 خطوة، ليصبح بالمركز 11 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الصادر أمس بمجموع 1,614 نقطة.

تقدم

من جانبه، استفاد الإنجليزي جوردان سميث من حلوله بالمركز الثاني، برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليتقدم 16 خطوة، ويصبح بالمركز 22 في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد 1.262 نقطة، كما نجح الدنماركي راسموس هوجارد، الذي حل بالمركز الرابع، برصيد 11 ضربة تحت المعدل، من التقدم إلى المركز السابع عشر في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد 1.383 نقطة.

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