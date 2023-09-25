تنظيم بطولة البادل «ريباوند» على 5 ملاعب في «السيفينز»

المصدر: دبي - البيان

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بشهد مهرجان طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، تنظيم بطولة «ريباوند» الأولى من نوعها في رياضة البادل، لتُشكل أحدث إضافة للحدث السنوي، وخطوة مهمة في توسيع قائمة فعالياتها الرياضية خلال نسخة العام الحالي، وتم فتح باب التسجيل للاعبين في النسخة الافتتاحية من البطولة الأولى من نوعها، يتنافس اللاعبون في 5 ملاعب مصممة للعبة البادل في مجمع «السيفينز».

يقام المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع، التي تتضمن اليوم الوطني لدولة الإمارات، من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل.

فئات

وتتضمن بطولة «ريباوند» للبادل 8 فئات، وتشمل الرجال والسيدات والزوجي المختلط، بالإضافة إلى فئة الآباء والأبناء، وفئات الفرق، وتوفر البطولة التي تقام ضمن مهرجان طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، فرصة للاعبين بمختلف قدراتهم لخوض المنافسات واستعراض مهاراتهم في أكبر حدث رياضي وترفيهي في المنطقة، ويخوض كل فريق بالبطولة 3 مباريات على الأقل في مرحلة المجموعات، وتتضمن المباريات مجموعات من 6 أشواط في مرحلة المجموعات و9 أشواط في مراحل خروج المغلوب، في حين تضم فئات الآباء والأبناء 4 أشواط بالمجموعة في مرحلة المجموعات وستة في مراحل خروج المغلوب، وتضم فئة الفرق مباريات مختلطة وغير مختلطة ضمن مرحلة المجموعات، مع وصول الفريق المتأهل إلى الجولات النهائية.

تجربة جديدة

وقال سيمون جيلويتز، مدير العمليات الرياضية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: يسعدنا أن نقدم لعبة البادل ضمن جدول فعاليات نسخة 2023، حيث ستوفر تجربة جديدة للاعبين، حيث تشهد لعبة البادل انتشاراً متسارعاً على نطاق عالمي، وفي الإمارات حيث يوجد عدد من الملاعب في جميع أنحاء الدولة.

الأفضل

الجدير بالذكر أن مهرجان طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، يشهد مشاركة أفضل فرق سباعيات الرجبي في العالم في البطولة التي تقام ضمن سلسلة «اتش اس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي، كما يشمل المهرجان مسابقات الهواة للرجبي وكرة الشبكة والكريكيت واللياقة البدنية.

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