«شطرنج الفجيرة» يشيد بعمار السدراني بطل الإمارات للفردي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أشاد مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بإنجاز لاعب النادي عمار السدراني الفائز بالمركز الأول وكأس بطولة الإمارات الفردية للرجال، والتي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في نادي دبي للشطرنج، وذلك بعد فوز اللاعب السدراني بجميع الجولات، محققاً العلامة الكاملة في إنجاز استثنائي على مستوى الدولة.

وأكد الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن تفوق السدراني يعكس أهميه العمل الكبير الذي تقوم به إدارة النادي وجميع العاملين بالنادي، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز ليس بغريب على أبناء الفجيرة في لعبة الشطرنج، معرباً عن أمله في استدامة التفوق في قادم البطولات المحلية والخارجية ورفع اسم وعلم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الخارجية.

وشدد آل بركت على ضرورة الحفاظ على هذه الإنجازات والمكتسبات، والتي تعكس أهمية نادي الفجيرة للشطرنج في دعم الرياضة الإماراتية من خلال استكشاف ودعم اللاعبين المواطنين المميزين وتطويرهم للوصول إلى منصات التتويج المحلية والعالمية، منوهاً إلى أن البطل عمار السدراني حقق العديد من الألقاب والبطولات، وقد عزز إنجازاته بلقب بطولة الإمارات الفردية للرجال.

بدوره أثنى محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، على الإمكانيات الذهنية المميزة للاعب السدراني، مؤكداً أن إدارة النادي تعتز وتفتخر بما يحققه أبناء النادي من إنجازات ومنهم عمار السدراني، موضحاً أنه بهذا الإنجاز يكون قد حصل على أغلب الألقاب الفردية المحلية.

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