هيمنة إماراتية على مونديال الرماية بمسدس الليزر والجري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حسمت الإمارات بطولة العالمية للخماسي الحديث لمسابقة الرماية بمسدس الليزر والجري «غلوبال ليزر رن»، وأقيمت في الصالة الرياضية بنادي الشارقة بمنطقة الحزانة مساء أول من أمس السبت، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 18 دولة، وتنافسوا في أكثر من 20 منافسة للأعمار السنية المختلفة من 9 وحتى 50 عاماً، وبتنظيم ناجح ومن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة، ومجلس الشارقة الرياضي.

نتائج

وشهدت نتائج البطولة، سيطرة كبيرة من لاعبي ولاعبات الإمارات على المراكز الأولى في أغلب مسابقاتها وفئاتها العمرية، وتوج مايد حارب عبدالله بفئة 9 سنوات بزمن قدره 3:40:03 دقائق، وذياب عمر سعيد، بفئة 11 سنة بزمن 2:40:00 دقيقة، وعبد الرحمن سعيد بفئة 13 سنة بزمن 4:08:00 دقائق، وعلي عبدالله مبارك بفئة 15 سنة بزمن 5:34:81 دقائق، ومكتوم أمين مثنى بفئة 17 سنة بزمن 4:48:24 دقائق، وعلي محمد جاسم بفئة 19 سنة بزمن 6:27:57 دقائق، وصالح مبارك ناصر بفئة الرجال بزمن 5:02:40 دقائق، والتونسي أنيس الوسلاتي بفئة فوق 40 سنة بزمن 5:22:10 دقائق، والمصري مصطفى صلاح الدين بفئة فوق 50 سنة بزمن 5:14:50 دقائق.

مسابقات

وفي فئات مسابقات الفتيات، كانت المراكز الأولى من نصيب كل من علياء جاسم عبدالله بفئة 9 سنوات بزمن قدره 4:12:55 دقائق، وموزة حميدي علي الكتبي بفئة 11 سنة بزمن 3:32:00 دقائق، وريم محمد علي بفئة 13 سنة بزمن 5:29:31 دقائق، ووديمة مرزوق سالم بفئة 15 سنة بزمن 6:51:00 دقائق، وعذاري عبدالله محمد بفئة 17 سنة بزمن 10:31:00 دقائق، وميثاء محمد بلال بفئة 19 سنة بزمن 7:51:00 دقائق، وبدور عبدالله سالم بفئة 19 سنة بزمن 7:30:00 دقائق، والمصرية رشا أحمد بفئة فوق 40 سنة بزمن 7:29:00 دقائق.

تتويج

وقام بتتويج الأبطال كل من الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وبحضور كل من محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وسليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد علي مايد رئيس الفرق الرياضية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وإبراهيم الحمادي أخصائي اكتشاف ورعاية المواهب ممثلاً عن مجلس أبوظبي الرياضي، وناصر سلطان المعمري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ووضاح الحارثي عضو الاتحاد مدير البطولة، وثاني ماجد بن سليمان عضو الاتحاد.

نجاح

وقالت الدكتورة هدى المطروشي: «حققت البطولة العالمية للخماسي الحديث الأولى على أرض الإمارات، نجاحاً كبيراً، ونشكر القيادة الرشيدة على دعمها للرياضة والرياضيين في الإمارات، وبفضل هذا الدعم اللامحدود وصلت أبطال وبطلات الإمارات إلى مراكز مرموقة ومنصات التتويج في البطولات الرياضية المحلية والعالمية».

وأضافت: «الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، أسند للإمارات تنظيم بطولتين هذا العام، ووضع ثقته في اتحاد الإمارات للعبة، وأثبتنا للعالم أن الإمارات قادرة على تنظيم المنافسات العالمية في مجال الخماسي الحديث، ونعتبر 23 سبتمبر 2023، يوماً عظيماً في عمر هذا الاتحاد الذي تأسس منذ عام، وأثبت أنه قادر على التخطيط الجيد والتنفيذ الناجح، وأشكر جميع الرعاة الذين قدموا لنا كل الدعم لنجاح البطولة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، واللجنة المنظمة العليا، واللجان الفرعية، والحكام والفنيين والمدربين والإداريين، ورجال الإعلام الذين بذلوا جهداً كبيراً في إنجاح البطولة».

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