فيليبينية بعمر التاسعة تشارك في سكايت بورد بدورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو الصينية

المصدر: أ ف ب

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ربما كان ينبغي عليها أن تكون في المدرسة الابتدائية، ولكن بدلاً من ذلك شاركت الفيليبينية مازيل باريس أليغادو، البالغة من العمر تسع سنوات، الإثنين في مسابقة سكايت بورد في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو الصينية.

وتأهلت أليغادو التي يُعتقد أنها أصغر رياضية في دورة الألعاب في هانغجو، إلى نهائي مسابقة "السيدات" وحلّت سابعة بين أصل ثماني مشاركات.

وفازت اليابانية هينانو كوساكي، وهي من المخضرمات في سن 15 عامًا، بالميدالية الذهبية.

وقالت أليغادو التي بلغت التاسعة من عمرها في مارس الماضي وذكرت تقارير أنها جاءت من كاليفورنيا، إنها بدأت ممارسة رياضة سكايت بورد عندما رأت شقيقها يفعل ذلك أثناء وجودهما في منزل أحد أبناء عمومتها.

وأضافت "وكنت أقول: هل يمكنني المحاولة؟ هل يمكنني المحاولة؟. وصعدت على اللوحة وأحببتها".

وفي معرض حديثها عن مشاعرها بخصوص المشاركة في مسابقة دولية كبرى، قالت أليغادو: "كنت متحمسة جدا لأنني كنت على وشك التزلج في دورة الألعاب الآسيوية وقد فعلت ذلك للتو، لذلك كان الأمر ممتعًا جدا!".

وعندما سئلت عما إذا كان شقيقها لا يزال يتزلج، أجابت: "لا لأنه كان يقول: +يا إلهي، إنها أفضل مني الآن+، لذلك توقف".

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