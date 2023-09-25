"غسية" تتوّج بلقب بطولة حمدان بن زايد للرماية النسائية

المصدر: وام

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فازت غسية بنت أحمد بلقب بطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية سكتون 0.22 في نسختها الثالثة للفئة النسائية، والتي نظمها نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأقيمت البطولة بدعم مجلس أبو ظبي الرياضي، ومشاركة 137 رامية من الفئات العمرية المختلفة، ضمن خطة النادي لتمكين المرأة في اللعبة، وشهدت الجولة النهائية تأهل 30 رامية.

وحصدت فاطمة خالد المركز الثاني، وتلتها عائشة بنت راشد، وعائشة بنت خميس، وشقيقتها فاطمة بنت خميس، وعوشه محمد، وبيان عدنان، وفاخره عبد الله، وعائشة سيف، وموزة حمود في المراكز من الثالث إلى العاشر على الترتيب.

ونالت البطلة 70 ألف درهم، وتدرجت الجوائز في المراكز التالية من 50 ألف درهم للمركز الثاني، وصولا إلى 3 آلاف درهم لصاحبة المركز العاشر.

وتوجت الفائزات موزه سيف المنصوري مدير نطاق مدارس الظفرة - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأثنت على مستوى الراميات، ودعم مجلس أبو ظبي الرياضي لإقامة الفعالية، وجهود نادي الظفرة للرماية في تمكين المرأة بالمهارات والقدرات التنافسية.

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