"أبوظبي للزوارق السريعة" بطلاً لمونديال الفورمولا 2 في البرتغال

المصدر: وام

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توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وشعب الإمارات، بمناسبة فوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2.

وأثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على أداء الفريق الإماراتي وتحقيق راشد القمزي لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخ الفريق على زورق أبوظبي 35، في مدينة "فيلافيلها" البرتغالية بالمرحلة الأخيرة من البطولة ووصوله للنقطة رقم 75 في صدارة الترتيب العام للبطولة.

وأضاف: "قدم راشد القمزي موسماً مميزاً، واستطاع صعود منصة التتويج في كل جولات البطولة، وسجل نفسه بقوة بطلاً بوصوله للنقطة 75 مقترباً من العلامة الكاملة هذا الموسم، وبكل فخر نشيد بسفراء زوارق وأبطال فريق أبوظبي الذين رفعوا اسم الإمارات وعلمها عالياً في جميع مشاركاتهم".

وأكد أن كوادر فريق أبوظبي وما تقدمه في الوقت الحالي من تميز وتفوق على الصعيد العالمي في الوقت الحالي، تعد فخر للرياضة الإماراتية وإنجازاتها على مستوى الرياضات البحرية.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رسالة تشجيع لفريق أبوظبي الذي سيخوض نهاية الأسبوع المقبل أيضاً منافسة جديدة عبر المشاركة في رابع جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 في إيطاليا، بتواجد ثاني القمزي وراشد القمزي، مشيرا إلى ثقته في استمرار مسيرة الإنجازات.

وتحدث الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن القيمة الكبيرة التي يحملها فريق أبوظبي في الوقت الحالي كممثل للرياضات البحرية الإماراتية في مختلف البطولات الدولية والتي تضم بطولات الفورمولا بأنواعها والدراجات المائية والشراع الحديث، حيث ساهم في نشر اسم الإمارات، وتعزيز تواجده الدولي عبر المنافسات كافة.

ونجح راشد القمزي في حصد لقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي أقيمت في البرتغال مساء أمس الأحد، على زورق أبوظبي 35، بعد تمكنه من الصمود في المركز الأول عبر السباق لعدد 44 دورة كاملة، ورفع رصيده للنقطة 75 في صدارة الترتيب العام.

وضمن القمزي اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة بعد أن وصل للنقطة رقم 55، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه في جدول الترتيب العام، ليحقق اللقب للموسم الرابع، بعد أعوام 2017، و2019، و2021.

وحصد القمزي المركز الأول في جولتي ليتوانيا وإيطاليا، وجاء ثالثاً في البرتغال، ثم حصد لقب الجولة الرابعة، لينهي الموسم بأفضل النتائج والإنجازات.

وسيشارك راشد القمزي الأسبوع المقبل في رابع جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 إلى جانب ثاني القمزي، ضمن خطة تأهيله وإعداده من أجل المشاركة في منافسات الفورمولا1 أيضاً.

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