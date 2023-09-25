خيول جودلفين تتألق في مضمار نيوبري

المصدر: نيوبري (المملكة المتحدة) - البيان

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تألقت خيول جودلفين في اليوم الأول من سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول، على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، وظفر «موفي ميكر» بقيادة الفارس «كيران أونيل» وإشراف المدرب سعيد بن سرور بلقب سباق «هنري بونسونبي ميموريال ميدن ستيكس» لمسافة 1,200 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.15.78 دقيقة، فيما نجح المدرب المخضرم ريتشارد هانون بإحراز ثنائية مستحقة عبر «سيرين سيراف» و«بويفريند» بقيادة الفارس «بات دوبس»، الذي حقق الفوز بالشوطين التاليين، «سوق دبي الحرة مليئة بالمفاجآت فيليز كوندشنز ستيكس»، الفئة الثانية، و«سوق دبي الحرة نيرسري كاب»، الفئة الرابعة، وبلغت مسافة كل شوط 1,400 متر، وحقق «بويفريند» الفوز بفارق رقبة واحدة فقط، في أول فوز له بعد أربع إخفاقات، وهو فوز أكمل به المدرب المتألق «هانون» الرقم 100 من الانتصارات بالموسم.

وأقيمت في اليوم الافتتاحي سبعة أشواط، كان من أبرزها «كأس سوق دبي الحرة ستيكس-الفئة الأولى» للمهور بعمر 3 سنوات وما فوق، لمسافة 1,400 متر، وتمكن «بوب ماستر» بقيادة «روس كوكلي» وإشراف المدرب «إيد وولكر» للفوز بالشوط ، بعد أن تقدم على نحو مفاجئ على منافسيه القويين «الضاري» بقيادة «جيم كراولي» وإشراف المدرب «ويليام هاجاس»، و«المبحر» بقيادة «توم ماركواند» وإشراف نفس المدرب.

وخطف المهر «أراي» الأضواء في اليوم الختامي للسباقات بإحرازه فوزاً كبيراً في شوط «سوق دبي الحرة ميل ريف ستيكس» (جروب 2 ــ الفئة الأولى) العريق والمخصص للخيول بعمر العامين، حيث نجح الفارس الآيرلندي «أوشين مورفي» في قيادة المهر لقطع مسافة الشوط البالغة 1,200 متر أولاً، بزمن قدره 1.17.29 دقيقة، ليهدي المدرب «أندرو بولدينغ» جائزة الشوط .

وأشاد بولدينغ بالأداء القوي الذي قدمه «أراي»، وبتجاوزه لمنافسين أقوياء مثل «سبانيش فوينكس» بقيادة جيمس دويل، حيث قال: «نسعى للمشاركة بأفضل ما لدينا في هذا الشوط وخاصة بعد مضي (أكثر من 20 عاماً) لم نتمكن خلالها من الفوز بهذا السباق، ونحن سعداء بهذا الإنجاز».

شهد اليوم الختامي سبعة أشواط، ورعت سوق دبي الحرة خمسة منها، وكانت البداية مع شوط «الكأس العالمي لمطار دبي الدولي» (جروب 3 ــ الفئة الأولى) لمسافة 1000 متر تقريباً، للمهور بعمر 3 سنوات وما فوق، وفاز به «ثاندربير» بقيادة «شين ليفي» وإشراف المدرب الشاب «جاك دافيسون»، تقدم على 4 منافسين كبار، مؤكداً حضوره القوي بعد تحقيقه فوزاً سابقاً في رويال أسكوت .

ونجح «نوت سو سليبي» بقيادة «أوشين مورفي» وإشراف المدرب «هوفي موريسون» في حسم نتيجة الشوط الثاني «سوق دبي الحرة أوتوم كاب هانديكاب» لصالحه، بزمن 3.3.29 دقائق، . بينما ذهبت جائزة الشوط الثالث إلى «بالانس بلاي» بقيادة «هيكتور كروتش» وإشراف «رالف بيكيت».

وتألق الفارس «كالوم شيبارد» في الشوط الختامي للحدث «أروع مفاجآت سوق دبي الحرة هانديكاب» لمسافة 1,600 متر، عندما قاد «سيتي أوف يورك»، الذي يشرف على تدريبه «ديفيد سيمكوك»، إلى خط النهاية أولاً، بزمن 1.45.47 دقيقة.

شراكة

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نعتز بشراكتنا العريقة مع مضمار نيوبري في عامها الـ 28، ونحن سعداء برعايتنا الرئيسة لسباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية التي تُعد من أبرز سباقات الخيول الأوروبية

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