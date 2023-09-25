الإمارات تحلّق بفضية وبرونزية الجودو في «آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو(الصين) - البيان

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حلّقت بعثة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو بميداليتين فضية وبرونزية، في أول حصاد للعرب بالمنافسات، وتحقق الإنجاز عن طريق منتخب الجودو؛ إذ نجحت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو في الفوز بفضية وزن تحت 52 كلغم، وقدمت مستويات متميزة في بداية المباراة الأولى التي فازت فيها على بطلة كوريا الشمالية وي كيم، وواصلت مشوارها في الفوز على الأندونيسية مريم مهراني، ثم الكورية الجنوبية جونغ ييرين، وخسرت في المباراة النهائية أمام نظيرتها الأوزبكية كيلدييوروفا ديورا لتحصد الفضية، كما فاز نارمند بيان لاعب منتخبنا للجودو بالميدالية البرونزية في وزن تحت 66 كلغم وتغلب على نظيره الأوزبكي نوريلاف ساردور في الخطوة الأخيرة في مشواره وتوّجت أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بشيرات خرودي بالفضية عقب نهاية المنافسات.

وتخوض باتسو ألتان لاعبة منتخبنا للجودو اليوم منافسات وزن تحت 57 كلغم، مع فريزي كليمانس من لاوس، فيما يلاقي لاعبنا تاتا لاشغيلي نوجزاري، اللاعب الياباني أوينو يوهي في وزن تحت 81 كلغم.

ثقة

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس وأعضاء بعثتنا المشاركة في الدورة، بالميداليتين الفضية والبرونزية، وتحقيق بشيرات خرودي أول ميدالية فضية لبعثة اللجنة الأولمبية في الدورة، بعدما تخطت بكل نجاح وثقة المنافسات كافة في وزن تحت 52 كلغم كما أضاف نارمند بيان الميدالية البرونزية بفوزه على بطل أوزبكستان في وزن تحت 66 كلغم.

وأشار الدرعي في اتصاله بناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد إداري البعثة، إلى أن ما تحقق من إنجاز في بداية المشوار استثمار لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة وجهود اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي وجهود الجهاز الفني للجودو، راجياً أن يواصل المنتخب تألقه وتفوقه لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات في مختلف الأوزان ولمنتخباتنا المشاركة في الدورة التوفيق والنجاح.

أداء لافت

قدم منتخب الإمارات للرجبي أداءً لافتاً في مستهل مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية ونجح في تحقيق انتصارين متتاليين على نظيره النيبالي بنتيجة 55 - 7، والأفغاني بنتيجة 31 - 5، قبل أن يخسر في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الصيني بنتيجة 42 - 10 ليحل منتخبنا في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويتأهل إلى ربع النهائي، لمواجهة المنتخب الياباني بطموح حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وأعرب سعود عبدالحكيم بالشالات، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، عن فخره بأداء الفريق، معبراً عن تطلع المنتخب لتقديم الأفضل في البطولة والمنافسة بقوة حتى نهاية المشاركة.

الشطرنج

واستهل منتخبنا الوطني للشطرنج مشاركته في الدورة ببطولة الشطرنج السريع الفردي في الجولة الأولى التي انتهت بخسارة روضة السركال من نظيرتها الهندية درونافالي وخسارة وافية المعمري من السنغافورية غونغ كيانيون، وفي الجولة الثانية فازت روضة السركال على الكورية كيم سارانج، وخسرت وافية المعمري من فنغ يونيس من هونغ كونغ.

الرياضات الإلكترونية

وفي الرياضات الإلكترونية ودع ثنائي منتخبنا أحمد السويدي وعلي الحمادي منافسات مسابقة فيفا، ويتبقى للمنتخب المشاركة في مسابقتي الأساطير وستريت فايتر.

وفي المبارزة أنهت كل من زينب الحوسني وشيخة الزعابي لاعبتي منتخبنا مشاركتها بسلاح الايبيه الفردي إذ خرجت الأولى من دور المجموعات، فيما تأهلت شيخة الزعابي لدور الـ32 بعد فوزها على الكمبودية مونيكا قبل أن تودع المنافسات عقب خسارتها من التايلاندية كوراوان، كما اختتمت ياسمين تهلك رامية منتخبنا مشاركتها في مسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار.

مشاركات

يستمر مشوار منتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية اليوم ويفتتح منتخبنا الوطني للملاكمة مسيرته في الدورة عن طريق حسين الشمار الذي يلاقي نظيره الأردني زياد ايشاش ضمن منافسات وزن 70 كلغم وتعد المنافسات محطة تأهيلية مباشرة إلى «أولمبياد باريس».

ويفتتح منتخبنا الوطني للسباحة مشواره عن طريق مها الشحي بمسابقة 200 متر حرة التي تشهد مشاركة 23 سبّاحة ومن بينهن السبّاحة هوغي سيوبهان صاحبة الرقم القياسي الآسيوي كما يخوض عمر الحمادي سباق 100 متر صدراً بمشاركة 28 سبّاحاً ومنهم الصيني تشين هاييانغ صاحب الرقم القياسي الآسيوي.

ويفتتح منتخبنا للتايكواندو مشواره بمشاركة عبدالله المازمي أمام لاعب هونغ كونغ شيوك تشون في منافسات وزن 58 كلغم، ويشارك منتخبنا للشراع بـ4 سباقات وهي إلكا 4 أولاد عن طريق محمد الزعابي، وإلكا 4 بنات عن طريق كاميليا القبيسي، وإلكا 6 بمشاركة ضحى آل بشر، وإلكا 7 عن طريق عادل خالد.

ويشارك الرامي عبدالله إبراهيم في رماية البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار، فيما تخوض الهيام البلوشي مسابقة الفلوريه لفردي السيدات.

ويبدأ منتخبنا الوطني للفروسية اليوم فحص الخيول ويشارك المنتخب بالرباعي محمد السركال وعلي الجهوري وبيانكا سكويتزو ناتالي لانكيستير

فيما يصل اليوم منتخبنا الوطني للغولف ويضم محمد وأحمد سكيك، وراشد الجسمي.

تفقد

قام وفد الإمارات الرسمي بزيارة قرية الرياضيين في هانغتشو وتم الاجتماع بمجموعة من الرياضيين والتأكيد على أهمية السعي إلى حصد أكبر عدد من الميداليات ورفع علم الوطن في المحفل المهم، تطبيقاً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، كما تفقد الوفد القرية ومختلف التجهيزات التي تخدم الرياضيين من 45 دولة.

استعدادات

أكد عمر الحمادي لاعب منتخبنا للسباحة أن استعداداته لدورة الألعاب الآسيوية مستمرة منذ مشاركته في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر في يوليو الماضي، وأن مشاركته في «آسياد هانغتشو» تعد محطة مهمة قبل البطولة العربية المقررة في أبوظبي أكتوبر المقبل وبطولة آسيا للسباحة في الفلبين ديسمبر المقبل وبطولة العالم «قطر 2024».

وأشار الحمادي إلى أنه يطمح إلى تقديم مستويات مشرفة في دورة الألعاب الآسيوية واكتساب المزيد من الخبرة، ولا سيما أنها تشهد مشاركة العديد من الأبطال العالميين الأولمبيين ويتقدمهم الياباني دايا سيتو بطل العالم 4 مرات والحاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو في سنة 2016.

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