«اللياقة البدنية» يشارك في البطولة الإماراتية التركمانستانية

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركة منتخب الإمارات للياقة البدنية في البطولة الإماراتية التركمانية للألعاب التكتيكية والتي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل، وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية دعوة سفارة دولة الإمارات في تركمانستان، للاعبي الإمارات للمشاركة في المنافسات والجهود التي تبذلها لتنظيم البطولة، وبما يعكس مكانة لاعبي الإمارات على المستوى الدولي، متمنياً النجاح للبطولة بحيث تظهر بأفضل صورة فنية وتنظيمية.

يترأس أحمد بن ظبوي الفلاسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام ورئيس لجنة اللياقة البدنية، بعثة منتخب الإمارات، والتي تضم 5 لاعبين هم: علي درويش المري، ومعتصم الفاضل، وأبوبكر محمد الحوقاني، وراشد محمد المري، وسالم محمد ال علي، وأحمد حميد الزعابي.

من جانبه، وصف رئيس البعثة أحمد بن ظبوي المشاركة في البطولة الحالية بالمهمة في جوانب عدة منها تعزيز التعاون الرياضي مع جمهورية تركمانستان، وفرصة للاحتكاك الرياضي مع اللاعبين، تمهيداً للمشاركة في البطولات القارية المقبلة، موضحاً: نتطلع إلى تسليط الضوء على تجربة الإمارات المتطورة في ممارسة رياضة اللياقة البدنية والمساعدة في نقل هذه التجربة إلى الجانب التركماني.

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