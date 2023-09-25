«زلزال 77» يعتلي قمة الشباب في «الشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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توج القارب «زلزال 77» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله بطلاً لفئة الشباب «تحت 21 عاماً» في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فاتحة أنشطة وفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024.

ونجح طاقم القارب «فلاح 25» لمالكه عبدالعزيز محمد الحمادي وبقيادة النوخذة محمد عابد محمد الحمادي في تحقيق المركز الأول على مستوى القوارب المشاركة في منافسات فئة الناشئين تحت 16 عاماً بعد تنافس ساخن امتد على مسار كورس السباق لأكثر من 5 أميال بحرية.

حدث

وسجل الحدث نجاحاً رائعاً بفضل الجهود التنظيمية من قبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وشركاء النجاح من الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية، حيث جمع السباق ما يزيد على 40 قارباً اصطفت جميعها عند خط البداية قبالة جزر العالم، وأبحرت بعد إعلان إشارة البداية نحو خط النهاية بالقرب من فندق برج العرب.

وأظهر النواخذة الشباب والناشئون والبحارة المشاركون مستويات تنافسية مميزة عكست مدى جاهزيتهم للموسم الجديد، الذي يتضمن العديد من المحطات في شواطئ الإمارات، حيث نجح طاقم القارب «زلزال 77»، في انتزاع صدارة الترتيب في السباق والتفوق في فئة الشباب متقدماً على طاقم القارب «برق 85» لمالكه حمد هادي المنصوري وبقيادة النوخذة خميس إبراهيم الحمادي، الذي حل ثانياً، وطاقم القارب «سلطان الخير 32» لمالكه ناصر سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة محمد صالح جاسم، الذي جاء في المركز الثالث.

منافسة

وعلى مستوى فئة الناشئين تحت 16 عاماً، نجح القارب «فلاح 25» في التقدم على قوارب هذه الفئة، تاركاً المركز الثاني لمنافسه القارب «الخياي 49» لمالكه محمد عبدالرحيم المرزوقي وبقيادة النوخذة سيف خالد المرزوقي، بينما ذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب «الفهد 79» لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة راشد جاسم معيوف.

من جانبه، أشاد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالنجاح الذي صاحب السباق والجهود المخلصة من اللجان المنظمة والدور الكبير لشركاء النجاح، وأيضاً تعاون الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق، وقال: نحن سعداء غاية السعادة بالمشاركة المبهجة من أبطال المستقبل والجيل الصاعد في السباقات البحرية من نواخذة وبحارة حضروا من أجل استمرار إرث الآباء والأجداد، وأظهروا مهارات طيبة تعاملوا بها مع ظروف وحالة البحر وتغيير سرعات الرياح.

وعقب السباق، قام محمد سيف المري، يرافقه عيسى عارف، بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة في كل فئة، وهم نواخذة القوارب أبطال فئة الشباب «زلزال 77»، و«برق 85»، و«سلطان الخير 32»، وأبطال فئة الناشئين نواخذة وبحارة القوارب «فلاح 25»، و«الخياي 49»، و«الفهد 79».

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