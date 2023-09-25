500 مشارك يشعلون المنافسة في تحدي الثلج في «سكي دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أشعل 500 مشارك أجواء المنافسة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، التي شهدت نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

وحضر المنافسات سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وإينياس لحود، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه، ومحمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم» للترفيه والتسلية والسينما، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشهد الحدث أكبر عدد من المشاركين من 65 جنسية منذ انطلاقه، كما شارك في المنافسات عدة فرق من مختلف المؤسسات الحكومية، منها هيئة المعرفة، وشرطة دبي، وهيئة الصحة، ودشنت فئة المحترفين منافسات التحدي ، تلتها فئة «جست فور فن».

نتائج

وفاز الفرنسي ألكسنر فيدوتوف بالمركز الأول في فئة المحترفين رجال، تلاه الأمريكي ريتش زيلنسكي في المركز الثاني ، وحل الإماراتي حميد المهيري في المركز الثالث، وفي فئة السيدات المحترفات فازت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا بالمركز الأول، تلتها الأسترالية كاريس براون وتلتها الجواتيمالية باولينا باسكارو.

وفي فئة الهواة الفردي رجال فاز الإماراتي خليفة محمد بالمركز الأول ، تلاه المغربي محمد مولاي ثم الفرنسي جاد حمدان ،وفي فئة السيدات فازت الإسبانية لوز باريوس بالمركز الأول ، تلتها الطاجاكية نيجينا لولاكوفا في المركز الثاني تليها الأمريكية زينب أبودان.

وواجه المتسابقون من مختلف الجنسيات ومختلف الفئات العمرية للرجال والنساء ما بين 15 - 60 عاماً، العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 22 عائقاً وأقيمت المنافسات ضمن فئة النخبة، الرجال والسيدات الذين تمكنوا من إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الهواة المختلطة (جست فور فن)، وهي فئة مفتوحة لجميع المستويات البدنية، وتم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات التي تنوعت بين التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق.

تعاون

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ووصل عدد الفعاليات والمسابقات الثلجية خلال العام إلى 13 حدثاً سنوياً تقام في سكي دبي.

ومن أبرزها سباق الجري الثلجي، يوغا الثلج، بطولة الكرة الطائرة على الثلج، المعسكر الثلجي النسائي، بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحر، بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية.

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