«دولية دبي للسلة» تواصل استعداداتها للنسخة الـ 33

المصدر: دبي - البيان

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واصلت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33، المقررة إقامتها خلال الفترة من 26 يناير حتى 4 فبراير 2024، استعداداتها من أجل إقامة نسخة أكثر تميزاً في حدث رياضي كبير في منطقة الشرق الأوسط استمر بنجاح على مدى أكثر من 3 عقود. وأبرمت شركة «سما لتنظيم الفعاليات» المسؤولة عن رعاية الحدث الكبير عقداً مع شركة «هايفرز دبي للتسويق»، من أجل ضمان رعاية أفضل تدعم البطولة، لا سيما وأن موعدها تم تحديده بالتنسيق مع الاتحادات القارية والعربية لكي لا يتضارب مع مواعيد استحقاقات المنتخبات والأندية، وبالتالي ستضمن البطولة مشاركة أقوى الأندية وأفضل اللاعبين.

من جانبها، قدمت سماح أبوعوف، الرئيس التنفيذي لشركة هايفرز للتسويق، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه للبطولة، وكذلك جهود ودعم معالي مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، مؤكدة أن تعاون الجهات الرسمية والأندية والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية سيكون وراء تميز النسخة الـ33 من البطولة، وهذا الأمر ليس بجديد على دبي، التي أبهرت الجميع من خلال تنظيمها الرائع لكل الفعاليات على المستويات كافة.

كما ثمنت سماح أبوعوف الشراكة في رعاية البطولة، وهي مسؤولية كبيرة، وستسعى من خلال شركة هايفرز دبي للتسويق أن تسهم في تقديم أكثر نسخ بطولة دبي الدولية للسلة تميزاً على مر السنوات الماضية.

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