برج خليفة يشهد افتتاح موسم «ميني فوتبول»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت مساء أول من أمس، النسخة الأولى من بطولة ميني فوتبول في ملاعب «دبي بولارز» في «داون تاون دبي»، وبحضور كبير من ممثلي الفرق والقائمين على اللعبة الوليدة وفي مقدمة الحضور سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع رئيس اللجنة التنفيذية لميني فوتبول، التي تم إشهارها أحدثَ اللعبات المنضمة إلى الرياضات الجماعية في الدولة.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى عن فوز بلدية دبي على اتحاد كلباء 5-4 في مباراة الافتتاح التي حفلت بالندية والإثارة، وفي المباراة الثانية فاز فريق روز بيري العالمي على فريق شرطة دبي بهدف، وفي المباراة الثالثة فاز فريق أدنوك للبترول على أكاديمية الريس 5-4، وانتهت مواجهة الشعب مع سبورت فور أول بالتعادل السلبي.

سعادة

من جانبه، أعرب سعيد العاجل عن سعادته الكبيرة بالانطلاقة القوية للعبة في ظل وجود 12 فريقاً من ضربة البداية وسط طموحات باستقطاب مزيد من الفرق في الفترة المقبلة، مشيداً بجهود ممثلي الفرق الكبيرة في مساعدة اللجنة، وكذلك موقع البطولة في داون تاون دبي بجوار برج خليفة وهو ما منح الجماهير الحاضرة فرصة الاستمتاع بالأجواء الساحرة، كما وجه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس دبي الرياضي وملاعب دبي بولارز وكل العاملين في اللجنة التنفيذية وكذلك الشكر إلى سرمد الزدجالي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع الذي يتبنى اللجنة التنفيذية لميني فوتبول.

وواصل العاجل: نسعى إلى أن نكون عند حسن ظن وثقة الجميع في تقديم عمل متميز ورائع ولن ندخر جهداً في سبيل تقديم اللعبة في حلة زاهية للوسط الرياضي، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق كل الطموحات، مثمناً دور الإعلام في تثبيت أركان اللعبة والإسهام في نشرها، ولا سيما أن لدينا إعلاماً رقمياً وإلكترونياً متميزاً في صحافتنا المحلية التي ظلت تدعم الرياضة بصورة كبيرة.

من جانبه، توجه عبدالله حسن الدرمكي الأمين العام السابق لمجلس إدارة اتحاد كلباء، بالتهاني والتبريكات إلى اللجنة التنفيذية للعبة الجديدة وقال: ثقتنا كبيرة بأن القائمين على أمر اللعبة سوف يطورونها، ونتمنى لهم التوفيق والوصول بها إلى أبعد نقطة وتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

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