آسياد هانغجو: الإمارات تفتتح رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو

المصدر: أ ف ب

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افتتحت الإمارات رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو بعد فوز بشيرلت خرولودوي بوزن تحت 52 كلغ وبايانمونخ نيرماندانخ بوزن تحت 66 كلغ على التوالي الأحد في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة حاليا في هانغجو الصينية.

وخسرت خرولودوي في نهائي وزن تحت 52 كلغ أمام الأوزبكية ديورا كالديوروفا التي نالت الذهبية، في حين ذهبت البرونزية للكورية الجنوبية يرين يونغ والمنغولية سوسوربرام.

وتعد ميدالية خرولودوي الأولى للإمارات على صعيد السيدات في الجودو في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، والثالثة بفئتي الرجال والسيدات.

وقالت في تصريحات لـ"فرانس برس" بعد تتويجها "أنا سعيدة بإحراز أول فضية للإمارات في الجودو".

وأكدت أن "أخطاء تكتيكية ارتكبتها حالت دون احرازي الميدالية الذهبية".

وفاز نيرماندانخ أيضا على الأوزبكي سردور نورلييف في وزن تحت 66 كلغ ليحرز البرونزية.

وأكد نيرماندانخ أنه كان يطمح لتحقيق الذهبية لكن الحظ لم يحالفه في الوصول الى النهائي.

وقال لوكالة فرانس برس "أنا سعيد جدا بالفوز رغم محاولتي الوصول للذهب، لكن الطموح المقبل سيكون ذهبية أولمبياد باريس".

وأضاف "سأتواجد هناك لاحراز ميدالية".

ولفت نارماند إلى ان "اللاعب قد يتعرض يوميا لصعوبات في مسيرته واتمنى ان اتجنب التعرض للاصابات".

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الاماراتي للجودو خرولودوي ونيرماندانخ على الميداليتين، متوقعا المزيد في الاوزان المختلفة.

وقال الدرعي "ما تحقق حتى الان هو ثمار الاستعداد الجيد للدورة، والدعم الذي نلقاه من اللجنة الاولمبية الوطنية والقائمين على الرياضة، ونتوقع المزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة".

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