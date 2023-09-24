جائزة اليابان الكبرى: فيرستابن على مشارف لقب ثالث تواليا وريد بول يُتوج ببطولة الصانعين

المصدر: أ ف ب

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بات الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) على مشارف التتويج بطلا للعالم لسباقات فورمولا واحد للمرة الثالثة تواليا بعد احرازه المركز الاول في سباق جائزة اليابان الكبرى الاحد على حلبة سوزوكا امام اكثر من 100 الف متفرج ضمن المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم ليقود فريقه الى احراز بطولة الصانعين.

وتقدم فيرستابن في السباق الذي تصدره من البداية وحتى النهاية على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والاسترالي اوسكار بياستري.

وحل رابعا سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وخامسا البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) بطل العالم 7 مرات.

وقال فيرستابن في نهاية السباق "انها نهاية عطلة اسبوع رائعة وامر رائع الفوز هنا. لكن الاهم كان الظفر ببطولة الصانعين واريد ان اهنىء الجميع في الحظيرة، نحن نعيش سنة مدهشة".

اما نوريس الذي حل ثانيا ايضا في سباق سنغافورة الاسبوع الماضي فقال "انطلاقتي كانت جيدة جدا وكدت اتخطى ماكس، لكن ماكس يبقى ماكس".

وتابع "لسنا (فريقه) بعيدين كثيرا عن منافسة ريد بول".

اما بياستري الذي اعتلى منصة التتويج للمرة الاولى في مسيرته "اشعر بأمر رائع، بطبيعة الحال سأتذكر هذه اللحظة لفترة طويلة".

واوضح "لا استطيع شكر الفريق كفاية لمنحي هذه الفرصة".

وانضم بياستري (22 عاما) إلى ماكلارين كسائق احتياطي العام الماضي، وشارك في البطولة العالمية كسائق اساسي للمرة الاولى في جائزة البحرين الكبرى هذا العام، في حين حقق افضل نتيجة له باحتلاله للمركز الرابع في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون في الجولة العاشرة في 9 يوليو.

-التتويج في قطر؟-

وساهم هذا الفوز في حسم ريد بول لقب بطولة الصانعين للمرة السادسة في تاريخه، كما وضع فيرستابن على مشارف التتويج بلقب بطل العالم للعام الثالث على التوالي وربما خلال جائزة قطر الكبرى من خلال سباق السبرينت في 7 اكتوبر المقبل او في اليوم التالي خلال السباق الرسمي.

وفي حال قدر لفيرستاين حسم اللقب في سباق السبرينت، سيصبح اول بطل للعالم يُتوج خلال سباق السيرينت الذي استحدث للمرة الاولى عام 2021، وليس في سباق فعلي.

ويحصل الفائز في سباق السبرينت على 8 نقاط.

ويتقدم الهولندي على زميله المكسيكي سيرخيو بيريس بفارق 177 نقطة. وتتبقى 180 نقطة في السباقات الستة المقبلة حتى نهاية الموسم.

والفوز هو الثالث عشر لفيرستابن هذا الموسم علما بان ريد بول يفرض سيطرة شبه مطلقة على سباقات الموسم الحالي بدليل فوزه في 15 من اصل 16 حتى الان ولم يفلت منه سوى جائزى سنغافورة الكبرى الاسبوع الماضي حيث كان الفوز من نصيب الاسباني كارلوس ساينس (فيراري).

وعوض فيرستابن بالتالي الخيبة التي تعرض لها في سباق سنغافورة عندما اكتفى بالمركز الخامس.

وقاوم فيرستابن الانطلاقة القوية لثنائي ماكلارين، فانحرف يمينا لاقفال الباب على بياستري ثم يسارا في محاولة لافشال محاولة نوريس في تخطيه.

وشهدت اللفة الاولى اصطدامات عدة بينها لبيريس مع هاميلتون ما اضطر الاول الى دخول المرآب لاصلاح سيارته، والفنلندي فالتيري بوتاس مع زميله في الفا روميو الصيني زهو غوانيو.

وعلق المدير التنفيذي كريستيان هورنر على احراز بطولة الصانعين بقوله "انها سنة مدهشة لنا. الجميع بذل جهودا كبيرة من اجل تحقيق هذا الهدف".

واضاف "كانت الشراكة مع هوندا (مزود محرك ريد بول) رائعة، وامر جيد ان نحسم لقب الصانعين هنا في اليابان معقل هوندا مع انصارنا الذين ساندوني بقوة".

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