آسياد هانغجو: الصين تحرز الذهبية الاولى في سباق التجذيف المزدوج للسيدات

المصدر: أ ف ب

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أحرزت الصين الدولة المضيفة، الميدالية الذهبية الاولى في دورة الألعاب الآسيوية التي افتتحت السبت في هانغجو، يفوز زو جياكي وكيو شيوبينغ في سباق التجذيف المزدوج في الوزن الخفيف للسيدات الاحد.

وانهى الثنائي الصيني السباق في زمن 7 دقائق و6.78 ثانية متقدما بفارق 10 ثوان عن الأوزبكيتين لويزاخون إسلاموفا ومليكة تاجماتيفا اللتين حصلتا على الفضية، في حين كانت البرونزية من نصيب إلاندونيسيتين تشلسي كوربوتي ورحمة موتيارا بوتري.

وتُوزع في اليوم الاول من الالعاب ميداليات في تسع رياضات مختلفة.

وستشهد رياضة السباحة سبع نهائيات في وقت لاحق الأحد، بالاضافة الى ميداليات في رياضة الرماية والووشو والجمباز والمبارزة والجودو والتايكوندو والخماسي الحديث (بنتاتلون).

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ افتتح الألعاب السبت.

بعد تأجيلها لمدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس كوفيد-19، انطلقت الدورة التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي عام 1951، بمشاركة تفوق الألعاب الأولمبية، إذ يتنافس 12417 رياضي ورياضية، يمثلون 45 دولة على مدى أسبوعين.

وتقام الألعاب في 54 موقعا (14 منها حديثة البناء)، معظمها في هانغجو ولكنها تمتد أيضا إلى مدن بعيدة مثل ونتسهو، على بعد 300 كيلومتر جنوبا.

ويُعدّ البلد المضيف المرشّح الأوفر حظًا لتصدر جدول الميداليات، حيث يضم وفدًا ضخمًا يبلغ قوامه نحو 800 رياضي، بينما تتنافس اليابان وكوريا الجنوبية على الوصافة.

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