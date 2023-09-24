زوارق أبوظبي تتوج بلقب مونديال «فورمولا 2» اليوم

المصدر: فيلافيلها (البرتغال)- البيان

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ينطلق اليوم السباق الرئيسي للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق «فورمولا 2 » في مدينة فيلافيلها في البرتغال، بمشاركة وحضور قوي لأبطال العالم وبتفوق صريح لفريق أبوظبي الذي حسم لقب الموسم والبطولة قبل انطلاق هذه الجولة.

وتسعى زوارق أبوظبي بقيادة راشد القمزي ومنصور المنصوري لتقديم صورة قوية ومشرقة في الجولة الختامية من البطولة وإنهاء الموسم بصعود منصة التتويج، وكان راشد القمزي قد حسم لقب الموسم في الجولة الماضية والتي أقيمت في مدينة بيزو في البرتغال بوصوله للنقطة رقم 55 في الترتيب العام وابتعاده عن أقرب منافسيه برصيد قوي من النقاط جعله ينفرد بالصدارة ويؤكد جدارته بالفوز وللمرة الرابعة عبر هذه البطولة، ويأتي أقرب منافسيه في المركز الثاني إدجراس ريابكو من ليتوانيا برصيد 29 نقطة.

تتويج

وينتظر راشد القمزي اليوم التتويج الرسمي بميدالية الموسم والبطولة، بالإضافة إلى المنافسة القوية على لقب الجولة الختامية، في حين يسعى منصور المنصوري لتحسين موقفه أيضاً في الترتيب العام حيث يمتلك حالياً 16 نقطة في المركز السادس وفي الإمكان أن يتقدم وبشكل أكبر في الترتيب مع ختام هذه الجولة في حال أحرز مركزاً متقدماً أيضاً.

ويبدأ السباق في تمام الثالثة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت البرتغال وهي الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن يستمر السباق لخمس وثلاثين دقيقة أو أربعين دورة على أن يتم تمديد السباق لتسعين دقيقة كحد أقصى في حال وقوع حوادث أو توقفات عبر مسار السباق أو هبوب الرياح بقوة مما قد يؤجل السباق بعض الشيء، ومن المقرر أن تبدأ تفاصيل اليوم مع الاجتماع التنويري والإلزامي في الصباح الباكر ثم تتوالى الأحداث مع التجارب الحرة للمشاركين والإعداد والتجهيز الفني للحظة انطلاق السباق الحاسم.

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