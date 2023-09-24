العين تستضيف «آسيوية الشطرنج » للشباب والناشئين والأشبال في ديسمبر

المصدر: العين - البيان

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أعلن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج تفاصيل بطولة آسيا الفردية للشطرنج للشباب والناشئين والأشبال، والتي تقام بمدينة العين من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل ،حيث ستوجه الدعوات إلى 53 دولة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالكريم المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن البطولة من أبرز الأحداث الرياضية التي تجمع نخبة من ألمع المواهب الشطرنجية في القارة ، وهي فرصة ذهبية لشبابنا لإظهار مهاراتهم، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من الدول الآسيوية.

وأكد عبدالكريم المرزوقي أن البطولة فرصة لزيادة تصنيفات لاعبينا. وأشار هشام الطاهر إلى أن البطولة تقام للفئات السنية تحت 18 و16 و14 و12 و10 و8 أعوام للذكور والإناث،والفائز في كل فئة ستكون لديه فرصة التأهل لكأس العالم وله مقعد في بطولات العالم للفئات العمرية في العام المقبل، كما يحصل الفائزون على ألقاب من الاتحاد الدولي للعبة، فعلى سبيل المثال الفائز في فئة تحت 18 سنة سيحصل على لقب «أستاذ دولي».

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