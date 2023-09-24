منافسات قوية لسن الثنايا بميدان الذيد

المصدر: (الذيد - البيان)

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انطلقت بميدان الذيد سباقات سن الثنايا ضمن سباق شارة ديوان صاحب السمو رئيس الدولة، وشهدت منافسات قوية عبر 12 شوطاً، وحقق المراكز الأولى في السباق «سمحة» لراشد السبوسي، في الشوط الأول و«أمسية» لعبدالله الراشدي، بالشوط الثاني، و«هضيم» لعبدالله الرفيسة، بالشوط الثالث، و«ملهم» لسيف الكتبي، بالرابع، و«العزرة» لسيف الكتبي، بالخامس، محققاً أفضل توقيت وقدره 8:21:22 دقائق، و«أفكار» لسالم الطنيجي بالسادس، و«كواكب» لسند المزروعي بالسابع، و«أدنوك» لسند بخيت بالثامن، و«جمران» لراشد الحافري، بالتاسع، و«الحذر» لسالم الدهماني، بالعاشر، و«البويضاء» لسلطان الكتبي، بالشوط 11، و«وضوح» لعبيد الكتبي، بالشوط 12.

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