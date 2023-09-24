منتخب اليد يكثف تدريباته استعداداً لـ «الآسيوية»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد حالياً تدريباته بمعسكر مفتوح بصالات أندية النصر والوصل والعين والمدرسة الفرنسية بدبي، ويستمر حتى 11 أكتوبر المقبل استعدادا للمشاركة في التصفيات الأسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس، وتضم قائمة المنتخب 22 لاعباً هم: محمد إسماعيل، وأحمد هلال، وأحمد عبدالله، وسيف علي، وطارق شاهين، وإبراهيم القرص، وهلال جهاد، عبد الرحمن خميس، ومرزوق أحمد، وراشد فرامرز، وراشد سعيد، ومبارك عبدالله، وبلال مال الله، ومحمد عبدالله، وسعيد مبارك، وسالم خلفان، وزايد محمد، وإبراهيم البلوشي، وسعود سليمان، وصالح جمعة، وصلاح بشير، وعبدالله خميس.

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