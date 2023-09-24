علم الإمارات يزين «بيج لوتوس» في افتتاح «آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو – البيان

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افتتحت رسمياً أمس فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالملعب الأولمبي «بيج لوتوس» في مدينة هانغتشو الصينية، وأعلن شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وبحضور عدد من رؤساء دول العالم وكبار الشخصيات العامة والرياضية، انطلاقة الدورة، التي يشارك فيها 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وحمل علم الإمارات في طابور عرض الدول كل من أحمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للدراجات وغاية شهيل آل شهيل رامية منتخب الإمارات، بحضور وفد الإمارات.

وشهد الحفل حضور جماهيري وصل إلى 80 ألف متفرج، واشتمل على 16 فقرة متنوعة استمرت لمدة 120 دقيقة من الإبهار أبرزت ثقافة وتراث البلد المستضيف مع التركيز على دعم الحفاظ على البيئة، وإبراز ملامح من الحضارات القديمة، إضافة إلى إظهار أهمية توقيت الدورة الذي يتزامن مع فرحة الحصاد.

ورحب تشي وي تشيانغ رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في كلمته بالدول المشاركة، وعبر راجا راندير القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن امتنانه للصين لتنظيم الدورة وأمنياته للرياضيين بتحقيق الإنجازات وسط منافسات مميزة، كما حمل مجموعة من الأبطال الأولمبيين علم المجلس الأولمبي الآسيوي.

طموحات

وتستهل منتخباتنا في 6 رياضات مشاركتها في الدورة اليوم، ويفتتح منتخبنا للجودو مشواره بمسابقات الوزن الخفيف وسط طموحات كبيرة خلال المنافسات التي تشهد مشاركة 203 لاعبين ولاعبات من 28 دولة من بينها 7 دول عربية وهي: الإمارات، البحرين، الكويت، العراق، لبنان، فلسطين واليمن.

وأسفرت القرعة بحضور محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو إداري المنتخب وفيكتور سيكتروف مدرب المنتخب الأول عن مواجهات قوية لمنتخبنا، حيث تلاقي لاعبتنا بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كلغم بطلة كوريا الشمالية وي كيم، فيما تلعب لاعبتنا باتسو ألتان في منافسات وزن تحت 57 كلغم، مع فريزي كليمانس من جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وتشهد منافسات الرجال 6 مباريات ضمن منافسات الوزن الخفيف والمتوسط والثقيل على مدى 3 أيام، حيث يواجه نارمند بيان في وزن تحت 66 كلغم الفائز من مباراة اليمني سعيد سعد والتايلاندي بونتانام، فيما يلعب عبدالكريم علي في وزن تحت 73 كلغم مع الكوري الشمالي كيم، وفي منافسات وزن تحت 81 كلغم يلتقي طلال شفيلي مع الياباني أوينو يوهي.

وضمن مباريات الوزن الثقيل تحت 90 كلغم يلتقي غريغوري أرام مع الفائز من مباراة الأوزبكي دافلات والفيتنامي بو آنه تاي، ويلعب ظافر كوسوفو في منافسات وزن تحت 100 كلغم، مع اللبناني ناصيف إلياس، ويختتم منتخبنا مشواره بمواجهة عمر معروف مع بطل قرغيزستان زاباروف سيميك في وزن فوق 100 كلغم.

وتبدأ اليوم منافسات الرجبي ويبدأ منتخبنا مشواره بمواجهة منتخبات نيبال وأفغانستان والصين، كما يستهل منتخبنا للرماية مشواره بمنافسات البندقية مسافة 10م عن طريق الرامية ياسمين تهلك، فيما يشارك منتخبنا للمبارزة عن طريق اللاعبتين زينب الحوسني وشيخة الزعابي بمسابقة الإيبيه سيدات.

ويفتتح منتخبنا للرياضات الإلكترونية مشاركته في أول ظهور رسمي للعبة بدورات الألعاب الآسيوية بعد أن تم اعتمادها بصورة تجريبية في «جاكرتا 2018»، حيث يشارك منتخبنا بلعبة الفيفا من خلال لقاء أحمد السويدي مع الفيتنامي ترونج دوك هيو، وعلي الحمادي مع القطري أحمد المغيسيب وفي لعبة الأذكياء تشارك كل من وافية المعمري وروضة السركال في منافسات الفردي.

استعدادات الجودو

وأكد محمد جاسم أن منتخبنا الوطني للجودو جاهز للمنافسة بعد فترة إعداد ناجحة اختتمها بمعسكر طوكيو لمدة 15 يوماً، وقال: الاستعدادات جيدة، وسنبذل قصارى جهودنا لتشريف رياضة الإمارات وتحقيق أفضل النتائج لاسيما أن الدورة محطة رئيسية في مشوار التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأضاف: الوضع البدني للاعبين جيد ونتمنى لهم التوفيق. والمنافسة على المراكز الأولى ستكون صعبة في ظل مشاركة العديد من الأبطال الآسيويين العالميين ووجود منتخبات قوية مثل اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، أوزباكستان، إيران ومنغوليا، ما يشعل المنافسة وتابع: من الصعب توقع عدد الميداليات في صراع أقوياء آسيا لإثبات الجدارة، ولكننا واثقون من تحقيق أفضل النتائج.

وبشأن التأهل إلى أولمبياد باريس قال محمد جاسم: لدينا 3 لاعبين ضمنوا تأهلهم لكن جمع النقاط ما زال مستمراً، وأمامنا فرصة لتأهل المزيد من اللاعبين وسيكون ذلك إنجازاً غير مسبوق للإمارات بتواجد أكثر من 3 لاعبين متأهلين إلى الأولمبياد مباشرة وليس بطاقات الدعوة.

الرجبي جاهز

إلى ذلك، أكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن التحضيرات لمشاركة المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية بدأت قبل 3 أشهر بمتابعة من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي .

موضحاً أن المنتخب جاهز للتحدي، وقال: تخلل فترة الإعداد المشاركة في سباعيات الرجبي الآسيوية في كوريا الجنوبية، وحصل المنتخب على المركز الرابع، ثم انتظم في معسكرين في دبي، وهونغ كونغ. وأضاف: تضم بعثة المنتخب 16 لاعباً بقيادة المدرب أبولو بيرليني.

وأكد الزعابي أن الهدف من المشاركة في الدورة تحقيق ميدالية تاريخية لمنتخب الرجبي، بعد التجربة الأولى في «جاكرتا 2018»، مشيراً إلى أن المنتخب تطور كثيراً وتقدم في التصنيف الآسيوي. وقال:هدفنا المركز الأول بالمجموعة حتى نواجه صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

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