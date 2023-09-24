الإمارات تتصدر البطولة القارية لرابطة محترفي الجوجيتسو في مصر

المصدر: القاهرة - وام

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تصدر لاعبو الإمارات النسخة الثانية من البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إفريقيا والتي أقيمت برعاية بنك أبوظبي الأول، مصر، برصيد 41800 نقطة، وحلت البرازيل ثانياً برصيد النقاط نفسه، ثم مصر ثالثاً بـ28600 نقطة، والولايات المتحدة رابعاً بـ6800 نقطة.

وسيطرت أكاديميات الإمارات على منافسات تلك الفئة، وحققت أكاديمية A.F.N.T المركز الأول برصيد 8 ذهبيات و15 فضية و9 برونزيات، وتلتها أكاديمية كوماندو جروب برصيد 6 ذهبيات و4 فضيات، ثم أكاديمية بني ياس برصيد 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، تلتها أكاديمية سيسيريو البرازيلية برصيد 4 ذهبيات وفضيتين. وأقيمت المنافسات بحضور مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من المسؤولين.

وأشار عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو إلى أن نجاح البطولة ، يؤكد مدى عمق العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، ورغبة الإمارات في نشر هذه الرياضة وقيمها في المنطقة، وقال: مصر محطة رئيسة لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وإن دور مصر في تعزيز هذه الرياضة ونقل قيمها إلى الجيل الجديد يعكس تفاني القائمين عليها في تعزيز التواصل الرياضي والثقافي بين الدول.

وأعرب محمد الظاهري، عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة وقال: شهدت البطولة مشاركات لافتة من دول العالم، بجانب الحضور الجماهيري،كما أن مشاركة عدد كبير من البراعم والناشئين في اليوم الختامي تؤكد الانطباع الجيد عن اللعبة في مصر.

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