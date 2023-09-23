الإمارات تتصدر نتائج البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة منافسات النسخة الثانية من البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - أفريقيا التي أقيمت برعاية بنك أبوظبي الأول - مصر، وشهدت مشاركة واسعة من أكثر من 630 لاعباً من 30 دولة، في استاد القاهرة الدولي.

وسيطر لاعبو الإمارات على نتائج البطولة بالحصول على المركز الأول برصيد 41800 نقطة، وحلت البرازيل ثانياً بنفس رصيد النقاط، ثم مصر ثالثاً بـ28600 نقطة، ثم جاءت الولايات المتحدة رابعا بـ6800 نقطة.

وعلى مستوى الأكاديميات المشاركة، سيطرت أكاديمية A.F.N.T الإماراتية على الترتيب العام برصيد 8 ذهبيات و15 فضية و9 برونزيات، ثم أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية برصيد 6 ذهبيات و4 فضيات، ثم أكاديمية بني ياس الإماراتية برصيد 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، ثم أكاديمية سيسيريو البرازيلية برصيد 4 ذهبيات وفضيتين.

وأقيمت منافسات البطولة بحضور سعادة مريم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة المصري ممثلا عن معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، والعميد محمد الشعراوي الممثل الرسمي العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو في مصر، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي.

وأعرب سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته بتواجد رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في جمهورية مصر الشقيقة، مؤكدا أن هذا النجاح لبطولة الرابطة يثبت مدى عمق العلاقات الرياضية بين دولة الإمارات ومصر، كما أن تواجد رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) في مصر يعكس رغبة الإمارات القوية في نشر هذه الرياضة وقيمها بالمنطقة.

وأضاف: "نؤمن بأهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ونحن على استعداد دائم للمساهمة في تطوير هذه الرياضة وجعلها أكثر انتشاراً وازدهاراً".

وتابع قائلاً: "جمهورية مصر العربية محطة رئيسية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، فهذا البلد يحمل قيمة تاريخية وحضارية كبيرة، ويمثل أهمية خاصة لنا في تعزيز المبادئ المستمدة من الجوجيتسو، ولا شك أن دور مصر في تعزيز هذه الرياضة ونقل قيمها إلى الجيل الجديد يعكس تفاني القائمين عليها في تطوير المجتمع وتعزيز التواصل الرياضي والثقافي بين الدول".

من جانبه، أعرب محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي تعد إحدى البطولات الهامة التي تنظم تحت رعاية الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وأضاف أن النسخة الثانية في مصر شهدت مشاركات لافتة من جميع دول العالم، وكذلك الحضور الجماهيري، وهو دليل على نجاح الحدث، ودافع كبير لتقديم المزيد في النسخ المقبلة، لافتا إلى أن مشاركة عدد كبير من البراعم والناشئين بداية من عمر 4 سنوات في اليوم الختامي للبطولة يؤكد الانطباع الجيد على تواجد اللعبة في مصر وسيرها على الطريق الصحيح.

ومن جانبها قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك أبوظبي الأول: يسرنا أن نشهد مدى النجاح الكبير الذي حققته البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في القاهرة، ومدى الإقبال والاهتمام الذي حظيت به من قبل اللاعبين والجمهور والإعلام على حد سواء.

وبدوره أشاد البطل الإماراتي خالد العلي، لاعب أكاديمية كوماندو جروب والمتوج بالميدالية الذهبية في وزن 56 كجم، بمنافسات البطولة، مشددا على قوتها وقوة المنافسة بها، وموجها الشكرإلى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على إقامة الحدث في مصر وخروجه بالصورة المشرفة.

وأعرب البطل الإماراتي، محمد مؤنس، لاعب أكاديمية بني ياس، والمتوج بذهبية وزن 62 كجم، عن سعادته البالغة بنجاحه في الحصول على ميدالية ذهبية في بطولة قوية، وسط مشاركة واسعة من نجوم عالميين، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، حيث العديد من المشاركات الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز