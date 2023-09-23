آسياد هانغجو: تمائم الدورة ثلاثي روبوتات لبعث الروح الأولمبية

المصدر: أ ف ب

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تمثل تمائم دورة الألعاب الآسيوية التي تفتتح في هانغجو الصينية مجموعة من الروبوتات التي تبعث الروح الأولمبية، السلام والصداقة.

يكشف الثلاثي كونغ كونغ، ليان ليان وتشن تشن عن تراث المدينة المضيفة العميق وحيويتها المعاصرة. يوجّه نداء إلى العالم ويدعو الجميع إلى حضور الألعاب في هانغجو.

كونغ كونغ: يمثل آثار مدينة ليانغجو. حازم، صادق، طيب القلب، رياضي وعاطفي.

ليان ليان: يمثل البحيرة الغربية، وهي موقع آخر للتراث العالمي. يستمد اسمه من بحيرة أوراق اللوتس الخضراء. نقي، حيوي، لطيف، أنيق، ومضياف.

تشن تشن : يمثل قناة بكين- هانغجو الكبرى، والتي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي للأونيسكو. شجاع، ذكي، متفائل، ومغامر.

أما الميداليات التي ستوزّع للرياضيين المتوجين فتحمل اسم شان شوي. تتميز شان شوي بشكل اليشم (حجر كريم) الاحتفالي المستوحى من ثقافة مدينة ليانغجو التي يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام، ويعتبر هذا اليشم المربع، المتكامل مع ميدالية مستديرة، فريدًا، ويمكن التعرف عليه بشكل كبير.



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