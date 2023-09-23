المنصوري وغاية يحملان علم الإمارات بافتتاح «الآسياد»

المصدر: هانغتشو (الصين) ـ البيان

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تفتتح في الرابعة عصر اليوم «بتوقيت الإمارات» بالملعب الأولمبي بيغ لوتوس في مدينة هانغتشو الصينية دورة الألعاب الآسيوية الـ19، رسمياً. ويحظى كل من أحمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للدراجات، وغاية شهيل آل شهيل لاعبة منتخب الإمارات للرماية بحمل علم الإمارات في الافتتاح. ولن تستخدم الألعاب النارية في الحفل. وقال المدير الرئيسي للحفل شا شياو لان سيحظى 50 ألف متفرج المتوقع حضورهم الافتتاح بـ «وليمة بصرية» باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزز.

وأشار إلى أن الحفل سيكسر تقليد عرض الألعاب النارية، وقال: «ملتزمون بالفلسفة الخضراء في استضافة الحدث».

من ناحية أخرى، شهد مقر القرية الرياضية في هانغتشو أمس مراسم رفع علم الإمارات بحضور وفد الدولة وقام الجميع بترديد كلمات النشيد الوطني تزامناً مع رفع العلم ضمن الفقرات الترحيبية المخصصة للاحتفاء بالوفود المتواجدة بالقرية، وقاك أحمد الطيب مدير وفد الإمارات بتبادل الدروع التذكارية مع لي هولين عمدة القرية.

وعلى مستوى المنافسات شاركت لاعبتنا ضحى آل بشر أمس في مسابقة إلكا 6 بنات وعادل خالد بمسابقة إلكا 7 للرجال ضمن اليوم الثاني للشراع بالدورة، ويخوض منتخبنا اليوم 3 سباقات عن طريق محمد الزعابي، كاميليا القبيسي في فئة إلكا 4 وضحى آل بشر في إلكا 6 وعادل خالد في إلكا 7.

وودع حمد المطروشي لاعب منتخبنا للتجديف المنافسات عقب مشاركته في مسابقة خروجه من قائمة المتأهلين في منافسات الفردي.وأكد قيس الظالعي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، أن رياضة الإمارات تطمح للصعود على منصات التتويج في عدة رياضات، وزيادة عدد الميداليات مقارنة بـ«آسياد جاكرتا 2018» التي حقق فيها رياضيونا 13 ميدالية.

وقال: نتطلع لتخطي هذا الرقم، لاسيما أنه لدينا عدة رياضات نراهن عليها للحصول على ميداليات منها الجوجيتسو والجودو والدراجات الهوائية، كما سننافس بقوة في الرجبي باعتبار أن تصنيفنا الثاني على الصعيد الآسيوي.

وأكد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن منتخب الجودو يستهدف التتويج في دورة الألعاب الآسيوية وقال: نسعى لتعزيز رصيدنا من النقاط في سباق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

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