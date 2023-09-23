استعدادات مكثفة لسباق زايد الخيري في ميامي

المصدر: دبي - وام

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عقدت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري ومجموعة الحبتور مؤتمراً صحافياً أمس بالمقر الرئيسي لمجموعة الحبتور في دبي، بحضور الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة، وخلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وأثنى الكعبي على مبادرات خلف الحبتور، وحرصه على رعاية السباق منذ 8 سنوات، والمشاركة في المبادرة الإنسانية العظيمة بإرثها وأصالتها، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي وجه بإقامة السباق الذي انطلق بنسخته الأولى في 2001.

وقال: يواصل نهر العطاء الإنساني والمتمثل في سباق زايد الخيري تدفقه داخل وخارج الإمارات، ونستعد لانطلاق النسخة 17 في 4 نوفمبر المقبل بمدينة ميامي الأمريكية، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الدولة في واشنطن، وهذا الحدث الكبير هو ملك لكل الإماراتيين، وندعو المؤسسات الوطنية للمشاركة في أعمال الخير، وأن تحذو حذو مجموعة الحبتور في رعاية السباق الذي يعود ريعه للمستشفى التخصصي لأبحاث الكلى من خلال المؤسسة الوطنية لأبحاث الكلى (ناشيونال كيدني فاونديشن).

وأعلن الفريق (م) محمد هلال الكعبي أن العديد من المؤسسات الوطنية تشارك في رعاية السباق ،متمثلة في القوات المسلحة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ووزارة الداخلية ممثلة في «فزعة»، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وقال: يوجد يوم إماراتي احتفالي سيتم تنظيمه بالتزامن مع السباق، وبالتنسيق بين سفارة الدولة في أمريكا ودائرة الثقافة والسياحة ،أبوظبي، وندعو دائرة السياحة في دبي للمشاركة في الفعالية، لما لها من ثقل كبير وخبرة طويلة، كما تسهم كل من طيران الاتحاد وطيران الإمارات بتوفير التذاكر، وسيتواجد في الفعالية جميع الطلبة المبتعثين والدارسين في الولايات المتحدة، ونرحب بالجميع في الحدث الإنساني الكبير، الذي يعكس جهود الإمارات الريادية في مجالات العمل الإنساني.

وأشار الكعبي إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترسخ القيمة الإنسانية الكبيرة التي يمثلها السباق، وتخصيص ريعه لعلاج مرضى الكلى.

والتقدير الذي حظي به من الأوساط الأمريكية، والكونغرس الأمريكي، الذي قدم شهادة تقدير لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عرفاناً منه برسالة السباق الإنسانية السامية، وانطلاقاً من إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتضح أثر ذلك في التجاوب والتفاعل الكبير من أبناء الدولة والمقيمين وجميع المتابعين لفعالياته.

وأضاف: فخورون برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لسباق زايد الخيري بأبوظبي في 4 ديسمبر المقبل، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني، والذي سيعود ريعه للأبحاث والعلاجات المبتكرة الخاصة بأمراض السرطان، وتقديم الدعم لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والذي يمثل فخراً لكل إماراتي بما يقدمه من جهود كبيرة وأبحاث مبتكرة، تعزز مكانة الإمارات وتميزها الريادي عالمياً.

وذكر الفريق (م) محمد هلال الكعبي، أن الترتيبات الخاصة بإقامة نسخة السباق في ولاية كيرلا الهندية بانتظار الاجتماع الذي سيعقده مع وزير الرياضة الهندي بالفترة المقبلة، حيث توجد توقعات بمشاركة نحو 200 ألف متسابق في«حب زايد»، وقيمه الموروثة، مشيداً بمبادرة الجانب الهندي في تكفله بإقامة السباق، ليكون النجاح امتداداً لما حققه في جميع النسخ السابقة في مصر وأمريكا .

ووصف خلف الحبتور استمرار رعاية سباق زايد الخيري، بأنه عرفان للوطن الغالي و«رد الدين» خصوصاً أن السباق يحمل اسماً غالياً وعزيزاً على قلوب الجميع، بإرث إنساني شامخ وصل جميع أنحاء العالم.

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