منتخبنا يشارك بمونديال الرماية لأصحاب الهمم 

المصدر: (ليما - وام)

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يشارك منتخبنا الوطني للرماية لأصحاب الهمم في النسخة التاسعة من بطولة العالم، في ليما عاصمة بيرو، وتضم بعثة المنتخب 11 لاعباً ولاعبة بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد صالح الشيزاوي واللاعبون هم: عبدالله الأحبابي (فئة SH2)، وعبدالله سيف العرياني (فئة SH1)، وعبيد الدهماني (فئة SH1)، وياسر الدرعي (فئة SH1)، وسيف الظاهري (فئة SH2)، ومحمد الهاشمي (فئة SG-S)، ومحمد الحبسي (فئة SG-S)، وسيف الحميري (فئة SG-S)، وأحمد بوهليبه (فئة SG-U)، وعائشة المهيري (فئة SH2)، ومنى حسن فئة (SH2). ويطمح المنتخب تحقيق أفضل نتيجة في هذه النسخة التي يشارك فيها 260 رياضياً يمثلون 54 دولة أملاً في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

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