موسم «دبي البحري» ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تعود المنافسات الرياضية البحرية إلى شواطئ « دانة الدنيا» دبي من جديد اليوم مع انطلاقة سباقات الموسم الرياضي البحري الجديد 2023 - 2024 والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتباراً من اليوم وحتى أبريل المقبل. ويشهد شاطئ جميرا الساحر بعد فترة الظهيرة اليوم انطلاق منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً فاتحة السباقات المحلية التراثية، والذي يجمع نخبة من الجيل الصاعد من النواخذة والبحارة يتنافسون على ألقاب فئتين، الأولى الشباب تحت 21 عاماً، والثانية الناشئين تحت 16 عاماً.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جولتين اثنتين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الأولى تقام في شواطئ جميرا اليوم، والثانية في الرابع من نوفمبر المقبل.

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية نيابة عن إخوانه في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وكذلك النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في جميع سباقات الموسم الجديد 2023 - 2024.

وقال: إن سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً يعد أحسن استهلال لفعاليات الموسم الرياضي الجديد، مشيراً إلى أن المنافسة ستجمع نخبة من أبطال المستقبل والذين يعول عليهم الكثير في استمرار رسالة النادي للمجتمع من أجل إحياء الموروث البحري لأهلنا في الماضي، متمنياً التوفيق للجنة المنظمة والمشاركين في الفئتين الشباب والناشئين، مؤكداً أن الجميع يتطلع لبداية ناجحة لموسم طويل وحافل.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن روزنامة الموسم الجديد ستكون مميزة بالكثير من الفعاليات المتنوعة والتي تلبي رغبات أهل البحر ومحبي الهوايات البحرية وتمزج بين السباقات المحلية التراثية والسباقات الرياضية البحرية الحديثة في مختلف الفئات وتركز على زيادة الحضور المجتمعي.

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