منتخب المواي تاي جاهز لمونديال الشباب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات بطولة العالم للمواي تاي للشباب تحت 23 سنة التي ستقام في مدينة أنطاليا بتركيا خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى 7 أكتوبر المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي.

وقال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «يحدونا الأمل والطموح بمواصلة مسيرة النجاحات ومضاعفة الإنجازات لمواي تاي الإمارات في المحفل العالمي المرتقب الذي يشهد مشاركة كافة منتخبات دول العالم، ما يمثل فرصة مهمة وجديدة لتأكيد إمكانيات ومهارات لاعبينا وخبراتهم المميزة في الاستحقاقات القارية والدولية ومدى شغفهم بتحقيق المشاركة الناجحة في البطولات العالمية».

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