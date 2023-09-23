دبي تستضيف بطولة البادل العربية الأولى

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستضيف دبي النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل المقررة بين 27 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر المقبل في مجمع ند الشبا الرياضي، بمشاركة 11 منتخباً هي: الإمارات، قطر، مصر، الكويت، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، سلطنة عمان، السودان، المغرب.وتم الكشف عن تفاصيل البطولة والمنتخبات المشاركة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث فيه أحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وسعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل، كما حضر المؤتمر الصحافي عبدالله بن سوقات، وعيسى شريف عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل.

وجاء المنتخب الإماراتي على رأس المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه منتخبات قطر، عمان، العراق، المغرب، فيما حل منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات الكويت، البحرين، الأردن، السودان، وسوريا.

تأكيد

وأكد أحمد غتوري الدور المهم الذي تلعبه بطولة دبي في تعزيز نشر اللعبة في الدول العربية، وقال: «سعداء وفخورون جداً بتنظيم أول بطولة عربية رسمية للبادل هنا في دبي، لقد عمل الفريق بجد ومع جميع الاتحادات الوطنية العربية ولأول مرة تجتمع 11 دولة عربية في بطولة واحدة من بينها 5 دول ستكون هذه هي أول مشاركة رسمية لها، نحن نسير على الطريق الصحيح لتعزيز انتشار هذه الرياضة في العالم العربي، ونشكر اتحاد الإمارات للبادل على استضافة هذا الحدث الذي سيكون بمثابة علامة فارقة في تطور رياضة البادل في العالم العربي».

دعم

من جهته، قال سعيد المري: «تعد البطولة أكبر تجمع عربي من نوعه لهذه الرياضة التي رسخت مكانتها بالانتشار الواسع والسريع في أرجاء وطننا العربي، هذا الحدث لم يكن ممكناً لولا دعم وتوجيهات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، الذي وجه الاتحاد الإماراتي للبادل للعمل لتسخير أقصى الجهود من أجل إقامة هذا الحدث وفق أعلى المعايير وأفضلها.

وبما يجسد دور الإمارات السّباقة دائماً في نشر وتطوير هذه الرياضة، وشهدنا هنا العديد من البطولات الكبرى على مر السنوات الأخيرة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر بطولة العالم للمنتخبات وبطولات الأساتذة وغيرها بمشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم».

وأضاف المري:«نوجه الشكر إلى المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل رئيس الاتحاد المصري، وجميع الاتحادات العربية على تعاونها من أجل إنجاح هذا الحدث، وهو ما تكلل بتأكيد مشاركة 11 دولة، ونتمنى للجميع التوفيق في المنافسات، وطيب الإقامة على أرض الخير والتسامح والمحبة، وأن تكون هذه البطولة تجمعاً من شأنه أن يفتح آفاقاً لمستقبل مشرق لهذه الرياضة عربياً، من أجل مواصلة الارتقاء في سقف الطموحات على الصعيد الدولي».

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