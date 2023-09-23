السدراني ووافية المعمري بطلا «الإمارات للشطرنج»

المصدر: (دبي - البيان)

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أسدل الستار على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة وأسفرت النتائج لفئة الرجال عن فوز عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج ومنتخبنا الوطني بالمركز الأول بعدما حصد 8 نقاط في 9 جولات.وفازت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ومنتخبنا الوطني بالمركز الأول لفئة السيدات بعدما حققت 9 نقاط محققة العلامة الكاملة بالفوز بجميع المباريات.

حضر مراسم التتويج والختام، عبدالكريم المرزوقي أمين عام اتحاد الشطرنج والدكتور عبدالله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج وسلطان علي الطاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس الجهاز الفني، ومحمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج.

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