بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

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مع بدء العد التنازلي للنسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تواصل اللجنة المنظمة للبطولة واللجان الفرعية وفرق العمل تحضيراتها المكثفة واستعداداتها لاستقبال أكثر من 6 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة حول العالم في أكبر حدث رياضي عالمي يخص رياضة الجوجيتسو، والذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل برعايةٍ كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وستكون البطولة العالمية مسرحا لمنافسات غير مسبوقة للآلاف من الأبطال وحاملي الألقاب ونجوم الجوجيتسو من فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين، والباراجوجيتسو من جميع أنحاء العالم، حيث الهدف واحد وهو الظفر باللقب وصعود منصة التتويج.

ويتوافد اللاعبون المشاركون في المنافسات من دول اشتهرت بأنها الأقوى والأكثر تميزاً عالمياً في اللعبة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وكولومبيا، وكازاخستان، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، بالإضافة إلى عدد من الدول التي شهدت نجاحات باهرة في هذه الرياضة خلال زمن قصير مثل الأردن، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، والفليبين، وتايلاند.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: “ترسّخ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الخامسة عشرة مكانتها المستحقة كأكبر وأهم فعالية عالمية للجوجيتسو ساهمت خلال الأعوام الماضية في إعادة رسم ملامح اللعبة على مستوى العالم، والارتقاء بها إلى قمة هرم رياضات الفنون القتالية، حيث أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم، وتتسابق الدول حاليا في وضع الخطط والإستراتيجيات التي ترتكز على هذا النوع من الرياضات متخذة من تجربة أبوظبي والإمارات نموذجا ملهما لهم في تطوير الرياضة وصناعة الأبطال”.

وأضاف الظاهري :"تستكمل النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مسيرة النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، ونسخة هذا العام تتفوق كما وكيفا على صعيد استقطاب نخبة النجوم والأبطال المصنفين الذين ستجمع بينهم روح التحدي والعزيمة والإرادة في الصعود إلى القمة والحصول على المراكز الأولى والجوائز القيمة".

وعبر الظاهري عن امتنانه للإقبال القياسي على التسجيل في المنافسات والذي تخطت نسبته الـ60% مع بقاء أكثر من 5 أسابيع على انطلاقة البطولة وهو الأمر الذي يحتّم على الراغبين في تسجيل اسمهم في سجلات المشاركة التحرك سريعا لإنهاء إجراءات تسجيلهم تجنبا لأي تحديات قد تواجههم في ظل الإقبال غير المسبوق على المشاركة من دول العالم المختلفة".

من جهته قال أدريانو مونوز، المدير الفني لدى أكاديمية “أتريكسيون إم إم إيه “ في دبي :” تبرز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو باعتبارها الحدث الأكثر تميزا وإبداعا على مستوى العالم. لدينا نخبة من محترفي الجوجيتسو العالميين الذين اختاروا الاستعداد والتحضير للمنافسات انطلاقا من أكاديميتنا وهم لاعبون من عدة دول مثل كولومبيا والبرازيل وإسبانيا والهند”.

وأضاف : " تحظى هذه البطولة بأهمية بالغة بالنسبة للاعبين خصوصا أنها تمثل منصة مثالية لاستعراض مهاراتهم واحتكاكهم مع نخبة لاعبي العالم، فضلا عن مساعيهم لتحقيق أحلامهم وطموحهم باعتلاء منصة التتويج والمنافسة على الفوز بجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

وأشار مونوز، الذي مارس تدريب الجوجيتسو على أعلى المستويات في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، إلى مكانة الإمارات الراسخة كمركز عالمي للجوجيتسو، بفضل وجود اتحاد قوي وداعم لمسيرة نمو هذه الرياضة عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط لمستقبل اللعبة وتطويرها وتعزيز انتشارها داخل وخارج الدولة، فضلا عن توسيع قاعدة الممارسين، مؤكدا أن العاصمة أبوظبي تقود مسيرة التحول الإيجابي للرياضة والنهضة العالمية غير المسبوقة للجوجيتسو في العقد الماضي".

واختتم بالقول : " نجح لاعبونا في نسخة العام الماضي من البطولة في تحقيق العديد من الإنجازات، وحصدوا 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية في الفئات المختلفة. وهدفهم هذا العام أكبر بكثير، وحرصنا على توفير جميع العوامل التي تساعدهم على تحقيق هذه الغايات والأهداف".

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