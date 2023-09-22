الاتحاد الدولي للتنس يثمن دور «الفجيرة» في دعم اللعبة ويشيد بالبطولات التي تنظمها

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد اتحاد الإمارات للتنس أن الاتحاد الدولي للعبة ضم نادي الفجيرة للتنس إلى برنامج مواهب المستقبل، وذلك تثميناً للجهود التي يبذلها في برامجه التي ساهمت بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس في الإمارات ودوره في التطور الذي تشهده رياضة التنس في العالم.

واختار الاتحاد الدولي بطولة الفجيرة التي أقيمت في يناير 2023 إحدى أبرز خمس بطولات لفئة الشباب أقيمت في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لرسالة تسلمها اتحاد الإمارات للتنس، وتعزيزاً لذلك أسند اتحاد التنس لنادي الفجيرة للتنس تنظيم أول بطولة محلية بتصنيف A، وذلك بتاريخ 27 أكتوبر المقبل، وجدد الاتحاد الدولي للتنس ثقته بالفجيرة إحدى المدن الرئيسة في العالم التي تستضيف بطولات الشباب ومنحها شرف تنظيم بطولتي الشباب في نوفمبر المقبل ويناير من العام 2024، مما يعد إنجازات ومكاسب مميزة.

وبارك ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس لأسرة تنس الفجيرة النقلة النوعية التي يحققها نادي تنس الفجيرة، مضيفاً إنها ليست غريبة على إدارة النادي، لافتاً إلى أنها تعكس المكانة التي يتمتع بها النادي على كل المستويات، ومؤكداً أن نادي تنس الفجيرة يشكل أحد الأركان المهمة لرياضة التنس في الإمارات وأن لجان الاتحاد ستواصل عملها لدعم توجهات وخطط النادي ليواصل تألقه.

ووصف عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس المكاسب التي تحققت بأنها رفيعة المستوى، وأشار إلى أن المكاسب المميزة تعكس القيمة الفنية والتنظيمية للنادي ضمن جهوده للنهوض برياضة التنس في الفجيرة والإمارات، ومبيناً أنها ستمنح أسرة النادي دوافع معنوية لمواصلة العمل لتحقيق نجاحات أكبر.

من جهتها وصفت المدير التنفيذي لنادي تنس الفجيرة هانية ريكي ثقة الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس بجهود النادي بأنها مكسب مهم سيتم استثماره للمستقبل ليكون العمود الفقري للتخطيط للمستقبل لعمل أكبر وإنجازات أفضل، وقدمت شكرها لإدارة النادي للتوجيهات التي مهدت لأي مكسب يحققه النادي.

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