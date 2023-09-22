هدى المطروشي: 18 دولة تتنافس في مونديال الرماية بالمسدس الليزر والجري

المصدر: إيهاب زهدي

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تنطلق مسابقات بطولة العالم للخماسي الحديث في الثامنة من صباح السبت، في صالة نادي الشارقة بالحزانة، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 18 دولة، وهي الإمارات، البحرين، عمان، جزر القمر، مصر، العراق، فلسطين، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، الأردن، فلسطين، موريتانيا، السعودية، المغرب، إيران، أفغانستان، اليمن وتونس. وذلك في مسابقتي الرماية بالمسدس الليزر والجري «غلوبال ليزر رن»، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة، ومجلس الشارقة الرياضي.

وتخصص الفترة الصباحية من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر، لمسابقات الناشئات والسيدات، وتليها مباشرة الفترة المسائية والممتدة حتى السادسة مساءً، ويتخللها حفل الافتتاح في الرابعة والنصف مساءً، ويتضمن عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم كلمة الدكتورة هدى المطروشي رئيسة الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكدت الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي، بمناسبة انطلاق البطولة، أن تنظيم الحدث العالمي الجديد، يثبت للعالم يوماً بعد يوم، مقدرة الإمارات وإمكانياتها لاستضافة البطولات العالمية بكافة أنواعها، وقالت: «نحن سعداء بتنظيم هذه البطولة العالمية الأولى في الإمارات بعد عام واحد فقط من تأسيس الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث، ويأتي إسناد البطولة العالمية للاتحاد الإماراتي، لثقة الاتحاد الدولي للعبة في قدرة وإمكانيات الدولة، والتي استطاعت وتستطيع تنظيم كبرى البطولات العالمية الرياضية، ونحن بدورنا نشكر الاتحاد الدولي للخماسي الحديث على هذه الثقة الكبيرة،

وسعداء بما حققناه في البطولة العالمية الأولى في تايلاند من نتائج، حيث حققنا 5 ميداليات متنوعة في مسابقات الخماسي الحديث، وإن شاء الله سيعقبها بطولات عالمية أخرى في تلك الرياضة، وإننا على ثقة كبيرة في جميع المنظمين والإداريين والحكام والإعلاميين المشاركين معنا، في إدارة هذه البطولة وإخراجها ناجحة ومتميزة».

خطة سنوية

وأوضحت الدكتورة هدى المطروشي أن مسابقة الرماية بمسدس الليزر والجري، إحدى منافسات رياضة الخماسي الحديث، والتي تتضمن كذلك السباحة، المبارزة بالسيف، الفروسية (قفز الحواجز)، وقالت: «نحن في هذا العام، وضعنا خطة سنوية متميزة تتركز على أهداف نشر اللعبة في كافة إمارات الدولة، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال مع جميع المجالس الرياضية بالدولة والأندية العريقة، ومنها أندية العين، الشارقة، مليحة، ودبا الحصن، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع شرطة دبي، ومؤسسة عجمان لريادة الأعمال، واتحاد الإمارات للمبارزة، وعدد من الأندية بغرض نشر اللعبة داخل الدولة، وأما خارج الدولة، فتم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، للتعاون المستمر والاستفادة من خبراتهم الكبيرة في هذه الرياضة».

وتجدر الإشارة إلى أنه ستكون هناك جوائز نقدية قيمتها لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في مسابقة الرجال، إذ يحصل البطل على ألف درهم، والثاني على 700 درهم، والثالث على 500 درهم، كما تحصل اللاعبة الفائزة بفئة السيدات على جائزة مالية قيمتها 500 درهم.

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