بمشاركة 11 دولة.. دبي تستضيف النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل

المصدر: وام

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تستضيف دبي النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي للبادل، خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل في مجمع ند الشبا الرياضي، بمشاركة 11 دولة عربية

ووزعت المنتخبات المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، وقطر، وعمان، والعراق، والمغرب، بينما ضمت الثانية كلا من مصر والكويت، والبحرين، والأردن، والسودان، وسوريا.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً اليوم الجمعة، بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي، وأحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وسعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل.

وقال أحمد غتوري:"سعداء بتنظيم أول بطولة عربية رسمية للبادل في دبي .. عمل الفريق بجد مع كل الاتحادات الوطنية العربية ولأول مرة تجتمع 11 دولة عربية في بطولة واحدة من بينها 5 دول ستكون هذه هي أول مشاركة رسمية لهم".

وأضاف:"نسير على الطريق الصحيح لتعزيز انتشار هذه الرياضة في العالم العربي، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من الدول في الاتحاد العربي وأن تصبح أعضاء في الاتحاد الدولي للبادل، مؤكدا أن استضافة الإمارات لهذه البطولة ستكون علامة فارقة في تطور رياضة البادل في العالم العربي " .

وقال سعيد المري : "رسخت رياضة البادل مكانتها بالانتشار الواسع والسريع في أرجاء وطننا العربي، وهذا الحدث لم يكن ممكناً لولا دعم وتوجيهات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، الذي وجه الاتحاد الإماراتي للبادل للعمل بأقصى الجهود من أجل إقامة هذا الحدث وفق أعلى المعايير وأفضلها".

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