تحدي عربي في افتتاح "أبوظبي اكستريم" للفنون القتالية

المصدر: أبوظبي- البيان

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‎كشفت اللجنة المنظمة لبطولة "أبوظبي اكستريم" عن بطاقة النزال الرئيسي المشترك، التي تجمع بين البطلين الفلسطيني بلال محمد ، والسوري طارق سليمان وذلك عقب تحديد هوية البطاقة الرئيسية الأخرى التي تجمع بين المقاتلين العالميين بن هندرسون ونيمان جرايسي ، حيث يترقب عشاق الرياضتين أن تشهد البطولة عروضاً قوية يقدم فيها الأبطال مزيجاً من الجوجيتسو والجرابلنج

‎ويبدأ اليوم العد التنازلي لبطولة "أبوظبي اكستريم" لمنظمة " ADXC " التي تنطلق مساء الجمعة 20 أكتوبر المقبل بمبادلة ارينا في أول نسخة من البطولة التي ابتكرتها الامارات وعاصمتها أبوظبي لتُصبح الأولى والفريدة من نوعها التي تجمع رياضتي الجرابلنج والجوجيتسو داخل القفص وبدون بدلة.

‎وتتبع بطولة " أبوظبي اكستريم" التي تشهد 10 نزالات حماسية نفس نظام بطولات الفنون القتالية المختلطة ، حيث التعاون المثمر بين منظمة "ADXC" ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ، حيث مدة الجولة 3 دقائق.

‎و تتزامن النسخة الأولى لبطولة "أبوظبي اكستريم" مع أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يشهد مجموعة متنوعة من فعاليات الرياضات القتالية التي أصبحت أبوظبي عاصمتها ومركزها العالمي الذي يأتيه عشاق الرياضات القتالية من مختلف دول العالم.

‎وتفاعل عشاق الرياضات القتالية عقب الكشف عن موعد بطولة "أبوظبي اكستريم" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، ويتوقع أن يكون التفاعل هائلاً عقب الكشف عن هوية طرفي البطاقة العربية التي تجمع بين البطلين الكبيرين بلال محمد وطارق سليمان لما للمقاتلين القويين من مسيرة احترافية متميزة وإنجازات رائعة في رياضة الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو.

‎ويُذكر أن البطل الفلسطيني بلال محمد حقق 23 انتصاراً في 26 نزالاً خاضها بقفص منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA بفوزه على كبار المقاتلين أمثال : ديميال مايا ، ستيفن تومسون ، وجيليبرت برنز ما وضعه ثالثاً على سلم ترتيب وزن خفيف المتوسط ضمن المنظمة الأمريكية العالمية المرموقة.

‎كما للبطل السوري طارق سليمان ، سجلاً حافلاً من المشاركات القوية والإنجازات ، انطلاقاً من منظمة ديسرت فورس وهي المنظمة المتخصصة في مقاتلي الفنون القتالية العرب ، وهو حامل لقب بطولة " محاربي الامارات" للقب خفيف الثقيل ، وسيكون ظهوره في بطولة أبوظبي اكستريم الأول في وزن المتوسط أمام البطل الكبير بلال محمد.

‎وأكد البطل طارق سليمان جاهزية للظهور أمام البطل بلال محمد في ليلة نزالات أبوظبي اكستريم على البطاقة العربية الرئيسية ، مشيراً إلى أن منازلة بلال محمد سيمثل أحد أهم النزالات في مسيرته الرياضية ، كونه سيلعب الجوجيتسو داخل القفص وبدون بدلة ، الأمر الذي يضاعف حماسه لتقديم الأفضل في النزال واسعاد الجماهير العربية.

‎وأضاف :" أنا في غاية الحماس لمنازلة البطل بلال محمد ، وأتوقع حضور وأجواء حماسية هائلة في نزالي أمامه بمدرجات صالة مبادلة أرينا ، حيث الامارات وعاصمتها أبوظبي هما بلدي الثاني لذلك أتوقع حماس كبير من جماهيري هنا وسأقدم أفضل نزالاتي لإسعادها".

‎وأعرب سليمان عن تفاؤله الكبير بمنظمة ( ايه دي اكس سي) وما تقوم به من عمل مبتكر ورائع و الأسماء العالمية الكبيرة ، وأساطير الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو التي ستشارك في البطولة ، وأكمل :" ستكون ليلة نزالات "أبوظبي اكستريم" في 20 أكتوبر المقبل من أروع ليالي الفنون القتالية والجوجيتسو التي تقدمها أبوظبي عاصمة الرياضات القتالية للعالم ، وسيكون نزالي أمام بلال محمد حدثاً مهماً سنسعى لإسعاد الجماهير به

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