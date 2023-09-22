تعاون بين اتحاد الرماية و«الشارقة الرياضي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحث الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية، سبل التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي على صعيد توسيع قاعدة ممارسي رياضة الرماية في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال لقاء الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في مقر المجلس بحضور وفدين من اتحاد الرماية ومجلس الشارقة الرياضي. وأعرب الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على هذا اللقاء المثمر الذي ستظهر آثاره في المستقبل القريب من خلال برامج تنفيذية في معظم أندية الإمارة، خصوصاً على صعيد الرماية بالبندقية والمسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار بالنسبة للمراحل السنية الصغيرة. وقال إن توسيع قاعدة الممارسين هي أهم خطوة في سبيل فرز الموهوبين وتأهليهم ليكونوا أبطالاً.

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