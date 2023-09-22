«دي بي ورلد العالمية للغولف» تعود إلى البحرين

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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من المقرر أن تعود جولة دي بي ورلد العالمية للغولف إلى البحرين للمرة الأولى منذ 13 عاماً، مع إقامة بطولة البحرين في النادي الملكي للغولف في الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل، وهي الجولة التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» برعاية موانئ دبي العالمية.جاء الإعلان عن البطولة، التي ستقام تحت رعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال حفل توقيع خاص بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وكيث بيلي، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد. وقال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

«يسعدنا استضافة بطولة البحرين ضمن جولة دي بي ورلد للغولف في المملكة، وهي بطولة تأتي ضمن سلسلة بطولات الغولف العالمية للمحترفين، ويتم تنظيمها بالتعاون بين النادي الملكي للغولف والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض».

وأضاف الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: «نفخر باستضافة هذه البطولة الدولية، حيث سيتنافس كوكبة من اللاعبين المحترفين، وكلنا ثقة بنجاح البطولة بفضل التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المدنية والحكومية في تقديمها بأفضل صورة ممكنة».

وقال فارس مصطفى الكوهجي، الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية: «يسعدنا أن نرحب بعودة جولة دي بي ورلد إلى البحرين. إن الغولف ليست لعبة تتطلب مهارة كبيرة فحسب، بل إنها لعبة تبرز أعلى مستويات الروح الرياضية والعدالة وآداب السلوك، وهي لعبة تفخر مملكة البحرين بدعمها وتشجيعها».

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