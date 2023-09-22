البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو اليوم

المصدر: القاهرة - البيان

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تنطلق، اليوم، البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالعاصمة المصرية القاهرة، وتمتد منافساتها يومين. وكان باب التسجيل للمشاركة في المنافسات قد أغلق الاثنين الماضي، وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً، حيث وصل عدد المسجلين 623 لاعباً ولاعبة من 111 أكاديمية حول العالم، على ضوء الاهتمام المتزايد برياضة الجوجيتسو في مصر والقارة الأفريقية عموماً.وتعتبر البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو فرصة مثالية للاعبين المصريين والمشاركين من مختلف الجنسيات لتبادل الخبرات والمنافسة في بيئة رياضية احترافية. وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو من مصر والعالم، وفي مقدمتهم اللاعبة جوليا الفيز البرازيلية والمصنفة رقم واحد في فئتها.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، أن مصر حريصة على استضافة العديد من البطولات المهمة، من منطلق قدرتها على التنظيم الاحترافي، وامتلاكها للبنية التحتية المميزة للصالات والملاعب، مشيراً إلى أن البطولة الأفريقية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ستكون مثالاً حياً للبطولات النوعية المميزة، وستحرص الوزارة على خروجها بشكل يليق بأهمية الحدث وعدد المشاركين فيه.

وأضاف صبحي: «وجهنا بضرورة توفير كل مقومات النجاح اللازمة لإنجاح الحدث وتحقيق أهدافه المنشودة ومنها، تأكيد العلاقة القوية بين مصر والإمارات في كل المحالات، ومنها المجال الرياضي، ونشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لها، وتذليل كل العقبات أمام إشهار اتحاد الجوجيتسو المصري في أقرب وقت ممكن، بما يضمن توفير المظلة المناسبة للممارسين».

شكر

ووجه وزير الشباب والرياضة المصري الشكر للجانب الإماراتي على الدعم والحرص المستمرين لتعزيز اللعبة والسعي وراء نشرها بشل كبير، مؤكداً أن التعاون المصري الإماراتي في كل مناحي الرياضة دليل واضح على مدى التقارب والود بين الطرفين، بما ينعكس على النتائج الإيجابية الملموسة للرياضة بين البلدين الشقيقين.

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